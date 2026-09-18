Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Sevilla

El Barcelona, líder invicto de LaLiga, visita este sábado 19 de septiembre al Sevilla por la séptima fecha del cmapeonato. El conjunto de Hansi Flick llega al Ramón Sánchez-Pizjuán con puntaje perfecto después de seis jornadas y luego de golear por 7-2 al Racing de Santander en el Camp Nou.

Joan García fue reemplazado en el entretiempo ante el Racing y los estudios posteriores confirmaron un edema óseo en la rodilla derecha que lo mantendrá fuera durante aproximadamente tres semanas. A él se suman Frenkie de Jong y Roony Bardghji, quienes continúan con sus respectivos procesos de recuperación.

Lesionados del Barcelona vs Sevilla

Joan García es la principal novedad en la enfermería del Barcelona. El arquero sintió molestias en la rodilla derecha después de un resbalón durante el primer tiempo ante el Racing y fue reemplazado por Wojciech Szczęsny en el descanso.

Los estudios realizados este jueves confirmaron un edema óseo que le demandará alrededor de tres semanas de recuperación. La buena noticia para el club es que la lesión afecta la rodilla derecha y no la izquierda que fue la que tuvo que ser operada hace un año. El parón de selecciones le permitirá perderse únicamente el duelo ante Sevilla y seespera que esté disponible para recibir al Getafe el 10 de octubre.

Fc Barcelona V Real Racing Club - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Frenkie de Jong continúa fuera de los planes de Flick mientras se recupera de su lesión en la rodilla derecha. El mediocampista neerlandés sigue con un tratamiento conservador y su regreso está previsto para noviembre, aunque aún sin una fecha concreta.

Roony Bardghji completa la lista de bajas: el extremo sueco sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla en agosto y afronta una recuperación de larga duración, por lo que todavía deberá esperar varios meses antes de volver a competir.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Joan García Edema ósea en la rodilla Descartado Principios de octubre Frenkie de Jong Rotura del ligamento interno de la rodilla Descartado Noviembre 2026 Roony Bardghji Rotura del ligamento cruzado Descartado Mayo 2027

Suspendidos del Barcelona vs Sevilla

El Barcelona no registra jugadores suspendidos para enfrentar al Sevilla.

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