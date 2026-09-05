Lesionados y sancionados del Barcelona para enfrentarse al Valencia
En la previa de su debut por Champions ante el Feyenoord, Barcelona se prepara para visitar al Valencia en Mestalla por la cuarta fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto azulgrana llega al compromiso con puntaje perfecto después de golear 5-0 al Elche en el debut y de vencer en casa al Athletic (2-0) y al Rayo Vallecano (5-2). Los 'ches', en cambio, apenas sumaron un punto en sus primeras tres presentaciones.
Hansi Flick afronta el encuentro con el grueso de la plantilla disponible, pero cuenta con dos jugadores lesionados y otro en duda para el duelo del domingo.
Lesionados del Barcelona vs Valencia
Roony Bardghji es la baja de mayor duración. El extremo sueco sufrió una rotura del ligamento cruzado y continúa fuera de los planes de Flick mientras completa su recuperación. Su regreso está previsto para mayo de 2027.
Frenkie de Jong también continúa fuera de la convocatoria mientras se recupera de una rotura del ligamento interno de la rodilla. El mediocampista neerlandés sigue con su proceso de rehabilitación y su regreso está previsto para fines de noviembre.
La duda pasa por la presencia de Gavi. El mediocampista sufrió una contusión en su rodilla derecha en el debut ante Elche y desde entonces no ha vuelto a jugar, perdiéndose las convocatorias de los partidos frente a Athletic y Rayo Vallecano. Los estudios descartaron una lesión grave y el mediocampista se reintegró esta última semana a los entrenamientos junto al resto del plantel, por lo que existe la posibilidad de que tenga un lugar entre los suplentes en Mestalla.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Roony Bardghji
Rotura del ligamento cruzado
Descartado
Mayo 2027
Frenkie de Jong
Rotura del ligamento interno de la rodilla
Descartado
Noviembre 2026
Gavi
Contusión en la rodilla
En duda
Inminente
Suspendidos del Barcelona
El Barcelona no cuenta con jugadores suspendidos o sancionados para enfrentar al Valencia. En cuanto a las amarillas, Xavi Espart es el único que acumula una al ser amonestado en el duelo frente a Athletic del último 27 de agosto.