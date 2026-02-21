Lesionados y sancionados del Barcelona vs Levante

Este domingo 22 de febrero en el Spotify Camp Nou, el Barcelona tiene una misión muy importante: volver al camino de la victoria. El equipo del alemán Hansi Flick viene de tener un tropiezo en la fecha pasada ante el Girona, al caer 2-1, lo que también permitió que el Real Madrid se escapara aún más en la cima de LaLiga, ya que tiene 60 puntos por 58 de los culés.

De nuevo con el equipo 💪 pic.twitter.com/hMfOBHtMJR — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) February 19, 2026

Debido a esto, es urgente que los blaugranas vuelvan a saborear la victoria, así que saldrán a buscar ese resultado positivo frente al Levante, penúltimo de la clasificación y que está en la lucha por no perder la categoría. Sumado a ello, las estadísticas están en contra de los Granotas porque de los últimos cinco compromisos entre ambas escuadras ha habido un empate, el Barça ha ganado cuatro, mientras los de Valencia no han salido airosos en ninguno.



Para este compromiso, el Barcelona recuperó jugadores, ya que durante la semana se reincorporaron Pedri González y el inglés Marcus Rashford, mas es posible que comiencen en el banquillo para no arriesgarlos. El mediocentro superó su lesión en el bíceps femoral de la pierna derecha, mientras el extremo izquierdo dejó atrás las molestias que arrastraba en su rodilla izquierda.

💪 Las pruebas a Eric Garcia descartan lesión



✍️ @sergisoleMDhttps://t.co/4mpcAoH2VD — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) February 17, 2026

Sin embargo, el conjunto blaugrana no podrá contar con el danés Andreas Christesen, que no regresará hasta marzo o abril tras sufrir una rotura parcial del ligamento cruzado anterior. Con respecto a las dudas está Pablo Gavi, que tras varios meses de baja por su operación de rodilla derecha podría reaparecer, aunque no es algo seguro. Por último, Eric García arrastra una sobrecarga en los isquiotibiales y estaría descartado a pesar de que los estudios realizados demostraron que no tiene ninguna lesión relevante.



Con respecto a los sancionados, Hansi Flick no tiene a ninguno de sus dirigidos castigados, por lo que ese tema no ha generado preocupación en la interna.

¿Qué jugadores tiene lesionados el Barcelona?

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Pablo Gavi Habría superado su lesión en el menisco interno de la rodilla derecha tras realizarse una artroscopia En duda 1 de marzo Andreas Christensen Rotura de ligamentos cruzados En recuperación 30 de abril Eric García Sobrecarga en los isquiotibiales En duda La próxima semana

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Barcelona?

Ninguno