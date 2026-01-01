Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentar al Espanyol

El Barcelona ya está de vuelta y lo hace con dos nombres que ilusionan a toda la afición: Ronald Araujo y Dani Olmo. A ambos se los pudo ver ante más de cinco mil aficionados en el entrenamiento abierto.

El FC Barcelona ha puesto fin a las vacaciones navideñas con una vuelta al trabajo muy especial. El tradicional entrenamiento de puertas abiertas ha reunido a 5.530 aficionados en el Estadio Johan Cruyff, en una tarde marcada por la ilusión, la cercanía con los jugadores y el ambiente solidario dentro del programa “Pulseras Blaugranas”.

Más allá de esto, la enfermería culé aún tiene jugadores dentro, que no estarán a disposición para el derbi catalán ante el Espanyol

LESIONADOS DEL BARCELONA PARA EL CLÁSICO CATALÁN

Gavi (baja de larga duración): el canterano prosigue con su rehabilitación tras la artroscopia en la rodilla. Su regreso está programado para febrero, por lo que Flick no cuenta con él para esta fase decisiva.

Andreas Christensen: el danés tiene una rotura parcial del ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda, producida de forma fortuita a raíz de un mal gesto durante la sesión de entrenamiento de este sábado.

Hansi Flick no tiene sancionados para el derbi catalán, ya que ningún futbolista fue expulsado ante el Villarreal en la jornada pasada ni tampoco llegaron al límite de las tarjetas amarillas como para que el entrenador no pueda contar con ellos.

ARAUJO Y DANI OLMO, LAS GRANDES NOVEDADES

FC Barcelona Training Day In Barcelona | Europa Press Sports/GettyImages

Todas las miradas estaban puestas en ellos y no fallaron. Ambos se ejercitaron con el grupo y fueron los grandes protagonistas de la sesión. Una noticia muy positiva para Flick de cara al arranque de 2026. Además, Pedri reconoció "ya estar bien" y también se apunta. Incluso los tres futbolistas podrían ser titulares ante el equipo de Cornellá el próximo sábado 3 de enero.

MÁS NOTICIAS SOBRE LALIGA