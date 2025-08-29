Lesionados y sancionados del FC Barcelona vs Rayo Vallecano en la jornada 3 de LaLiga 2025/26

El FC Barcelona continúa con su buen presente en LaLiga habiendo conseguido seis puntos en los dos partidos disputados. De cara a la tercera jornada, cuando visite al Rayo Vallecano, intentarán seguir con la racha positiva.

Sin embargo, el comienzo no es el ideal para Hansi Flick debido a que no puede contar con su plantilla completa a disposición debido a lesiones. A continuación te dejamos todos los lesionados y sancionados.

Lesionados en el FC Barcelona

1. Robert Lewandowski

Levante UD v FC Barcelona - LaLiga EA Sports | Alex Caparros/GettyImages

La baja más sensible que tiene Hansi Flick en el equipo. El delantero sufrió una lesión en los isquiotibiales en los últimos encuentros de pretemporada que lo dejó afuera en los dos primeros encuentros. Su regreso está pactado para los primeros días de septiembre.

2. Marc André Ter Stegen

FC Barcelona v Como1907 - Joan Gamper Trophy | Alex Caparros/GettyImages

El arquero debió ser intervenido durante la pretemporada por unos dolores lumbares que venía arrastrando, y su tiempo de recuperación estimativo es de tres meses. En mediados de septiembre podría comenzar su regreso.

3. Marc Bernal

Rayo Vallecano v FC Barcelona - La Liga EA Sports | Denis Doyle/GettyImages

El centrocampista de la cantera continúa su proceso de recuperación tras la grave lesión de ligamento cruzado que sufrió en la pasada campaña. Aunque ya está trabajando en su regreso, todavía no tiene fecha de vuelta y se espera que su reincorporación sea progresiva en los próximos meses.





Sancionados en el FC Barcelona

En cuanto a sanciones, el FC Barcelona no cuenta con ningún jugador suspendido para esta jornada. Esto permitirá a Flick disponer del resto de efectivos disponibles para confeccionar un once competitivo a pesar de las ausencias por lesión.

Más noticias sobre el FC Barcelona en nuestro canal de Whatsapp