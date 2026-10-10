Lesionados y sancionados del partido entre el Liverpool y el Manchester City

El Liverpool recibe este domingo 11 de octubre al Manchester City en Anfield en el partido más atractivo de la sexta fecha de la Premier League. Los Reds de Andoni Iraola siguen invictos, con siete partidos sin derrotas en todas las competiciones, pero con tres empates que los dejaronsextos con 9 puntos.

El City tiene puntaje perfecto: cinco victorias en cinco fechas, la última un 5-3 ante el Sunderland antes del parón. Es líder en soledad con 15 puntos y visitará Anfield en su primer partido desde que una comisión independiente lo declaró culpable de 114 de los 115 cargos por infracciones financieras, un fallo que el club anunció que apelará.

El largo parón de selecciones dejó secuelas en ambos planteles. El golpe más duro se lo llevó el Liverpool, que perdió a dos de sus principales piezas ofensivas y sigue sin varios jugadores de larga duración. Maresca, por su parte, tiene una baja segura por sanción y un par de dudas que se resolverán en las últimas horas.

Lesionados del Liverpool vs Manchester City

Alexander Isak no estará ante el City. El delantero sueco, máximo goleador del equipo con cuatro tantos en las primeras cinco fechas, regresó de su selección con una lesión en el muslo e Iraola confirmó la baja en la conferencia de prensa.

Cody Gakpo también quedó descartado. El neerlandés sufrió una lesión en el tobillo tras recibir una dura entrada con Países Bajos. Todavía trabaja de forma individual y, según su entrenador, su regreso depende de cómo maneje el dolor en los próximos días.

AFC Bournemouth v Liverpool - Premier League 2026/27 | Gaspafotos/MB Media/GettyImages

Las dos bajas agravan la situación en ataque, ya que Hugo Ekitiké sigue fuera por una lesión en el tendón de Aquiles y no volvería hasta diciembre o principios de enero. Federico Chiesa, que arrastra un problema en la espalda, podría reaparecer, pero todavía no sumó minutos en la temporada y difícilmente sea titular.

Conor Bradley continúa con la recuperación de la grave lesión de rodilla que lo tiene al margen desde enero, mientras que Giovanni Leoni, quien se rompió el ligamento cruzado en su debut con el club hace más de un año, empezó a trabajar con sus compañeros durante el parón, aunque todavía no está para jugar.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Alexander Isak Lesión en el muslo Descartado Mediados de octubre Cody Gakpo Lesión en el tobillo Descartado Incierta Hugo Ekitiké Rotura del tendón de Aquiles Descartado Enero 2027 Conor Bradley Lesión de rodilla Descartado Noviembre 2026 Giovanni Leoni Rotura del ligamento cruzado Descartado Fines de octubre Federico Chiesa Lesión en la espalda En duda Podría reaparecer

Suspendidos del Liverpool vs Manchester City

El Liverpool no cuenta con jugadores suspendidos para el encuentro ante el Manchester City.

Lesionados del Manchester City vs Liverpool

Antoine Semenyo es la principal duda en el City. El extremo sufrió un problema en el tobillo en el partido ante el Sunderland y por eso tuvo que abandonar la convocatoria de Ghana. Maresca no dio novedades sobre su estado en la conferencia de prensa, pero el jueves se entrenó con el grupo y podría estar.

Manchester City Training Session | Tom Flathers/GettyImages

Nico O’Reilly también está en duda. El lateral fue enviado de regreso a Mánchester por Inglaterra con una lesión muscular, después de sentir molestias en la derrota ante España del 26 de septiembre. No estuvo en el entrenamiento del jueves, por lo que es probable que Gvardiol ocupe el lateral izquierdo.

La mejor noticia para Maresca es Erling Haaland, que encendió las alarmas al retirarse renqueando en el partido de Noruega ante Portugal. El técnico confirmó que todo se trató de fatiga y que el noruego está listo para jugar en Anfield. Jérémy Doku también superó su lesión en el gemelo y podría ser titular.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Antoine Semenyo Lesión en el tobillo En duda Podría jugar Nico O’Reilly Lesión muscular En duda Incierta

Suspendidos del Manchester City vs Liverpool

Phil Foden no podrá jugar en Anfield. El mediocampista fue expulsado ante el Manchester United y frente al Liverpool cumplirá la última de sus tres fechas de suspensión.