Lesionados y sancionados del partido entre el Manchester City y el Arsenal
El Manchester City y el Arsenal protagonizarán este domingo 19 de abril una verdadera final en el marco de la jornada 33 de la Premier League. El puntero y su escolta se miden en un partido que bien podría marcar el rumbo en la pelea por el título de liga.
A continuación, repasamos los lesionados y sancionados de cada uno de los equipos.
Lesionados del Manchester City
No es ninguna novedad que las lesiones en defensa han provocado que Pep Guardiola tenga que ser creativo a la hora de plantear la línea de fondo. Para el partido ante el Arsenal son tres los jugadores que no podrán estar por lesión y todos ellos son defensores.
Josko Gvardiol fue el primero en llegar a la enfermería de los citizens con una fractura de tibia a comienzos de enero. Su regreso esta planeado para los primeros días de mayo. Y al croata se le sumaron a mediados de marzo Rúben Dias y John Stones, ambos afectados con temas musculares.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Josko Gvardiol
Fractura de tibia
Descartado
01/05/2026
Rúben Dias
Lesión en el muslo
Descartado
John Stones
Lesión en el gemelo
Descartado
Suspendidos del Manchester City
El Manchester City no cuenta con jugadores suspendidos para este encuentro y tampoco con futbolistas con 4 amarillas.
Lesionados del Arsenal
El Arsenal no podrá contar con dos jugadores clave. Por un lado, Mikel Merino continúa con la recuperación de una fractura en el pie y recién apunta a volver en mayo, mientras que Bukayo Saka arrastra una molestia en el tobillo sufrida en la final de la Carabao Cup y fue descartado por Mikel Arteta para este compromiso.
En cuanto a los jugadores que llegan entre algodones, hay varios nombres importantes en evaluación hasta último momento. Martin Ødegaard arrastra una dolencia desde la ida ante Sporting Lisboa y viene de perderse el último partido, aunque no sería de gravedad. Jurrien Timber sigue recuperándose de una lesión en la rodilla y podría ocupar un lugar en el banco. Una situación similar atraviesa Riccardo Calafiori, ausente en los últimos encuentros pero con chances de estar entre los suplentes. Por su parte, Noni Madueke sufrió un problema en la rodilla en el último partido, aunque el cuerpo técnico es optimista y confía en poder contar con él para el choque ante el City.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Mikel Merino
Fractura en el pie
Descartado
24/05/2026
Bukayo Sako
Molestia en el tobillo
Descartado
24/04/2026
Suspendidos del Arsenal
Los Gunners no cuentan con jugadores suspendidos para enfrentar al Manchester City