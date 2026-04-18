Lesionados y sancionados del partido entre el Manchester City y el Arsenal

El Manchester City y el Arsenal protagonizarán este domingo 19 de abril una verdadera final en el marco de la jornada 33 de la Premier League. El puntero y su escolta se miden en un partido que bien podría marcar el rumbo en la pelea por el título de liga.

A continuación, repasamos los lesionados y sancionados de cada uno de los equipos.

Lesionados del Manchester City

No es ninguna novedad que las lesiones en defensa han provocado que Pep Guardiola tenga que ser creativo a la hora de plantear la línea de fondo. Para el partido ante el Arsenal son tres los jugadores que no podrán estar por lesión y todos ellos son defensores.

Josko Gvardiol fue el primero en llegar a la enfermería de los citizens con una fractura de tibia a comienzos de enero. Su regreso esta planeado para los primeros días de mayo. Y al croata se le sumaron a mediados de marzo Rúben Dias y John Stones, ambos afectados con temas musculares.

Wolverhampton Wanderers v Manchester City - Premier League | NurPhoto/GettyImages

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Josko Gvardiol Fractura de tibia Descartado 01/05/2026 Rúben Dias Lesión en el muslo Descartado John Stones Lesión en el gemelo Descartado

Suspendidos del Manchester City



El Manchester City no cuenta con jugadores suspendidos para este encuentro y tampoco con futbolistas con 4 amarillas.

Lesionados del Arsenal

El Arsenal no podrá contar con dos jugadores clave. Por un lado, Mikel Merino continúa con la recuperación de una fractura en el pie y recién apunta a volver en mayo, mientras que Bukayo Saka arrastra una molestia en el tobillo sufrida en la final de la Carabao Cup y fue descartado por Mikel Arteta para este compromiso.

Wolverhampton Wanderers v Arsenal - Premier League | Visionhaus/GettyImages

En cuanto a los jugadores que llegan entre algodones, hay varios nombres importantes en evaluación hasta último momento. Martin Ødegaard arrastra una dolencia desde la ida ante Sporting Lisboa y viene de perderse el último partido, aunque no sería de gravedad. Jurrien Timber sigue recuperándose de una lesión en la rodilla y podría ocupar un lugar en el banco. Una situación similar atraviesa Riccardo Calafiori, ausente en los últimos encuentros pero con chances de estar entre los suplentes. Por su parte, Noni Madueke sufrió un problema en la rodilla en el último partido, aunque el cuerpo técnico es optimista y confía en poder contar con él para el choque ante el City.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Mikel Merino Fractura en el pie Descartado 24/05/2026 Bukayo Sako Molestia en el tobillo Descartado 24/04/2026

Suspendidos del Arsenal

Los Gunners no cuentan con jugadores suspendidos para enfrentar al Manchester City