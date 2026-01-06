Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid

Este jueves 8 de enero el Real Madrid y el Atlético de Madrid se enfrentarán en el partido de semifinales de la Supercopa de España 2026 en el King Abdullah Sports City Stadium casa de los clubes: Al-Ittihad, Jeddah, Al-Ahli Saudi F. C, Jeddah Club y la selección de Arabia Saudita con el firme objetivo avanzar e ir por el título.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid

Lunes de trabajo 🦾 pic.twitter.com/3Hz4DQItT3 — Real Madrid C.F. (@realmadrid) January 5, 2026

Hace unas semanas, los servicios médicos del Real Madrid le diagnosticaron a Éder Militao una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. La lesión frente al Celta le tendrá apartado de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses.

También, se anunció que Trent Alexander-Arnold presenta una lesión muscular en la pierna izquierda, sufrida en el partido contra el Athletic Club en San Mamés.

El lateral inglés, que abandonó el campo en el inicio del segundo tiempo, estará fuera de las canchas por un período estimado de ocho a diez semanas (es decir hasta el mes de febrero).

A todo esto, hay que añadir que Dean Huijsen se mantuvo ausente en el primer partido del Real Madrid en 2026 por una sobrecarga muscular, pero regresó a la dinámica de grupo en el entrenamiento del lunes en la ciudad deportiva de Valdebebas y podrá estar presente en la Supercopa de España,

Y por último, la gran estrella: Kylian Mbappé. El francés sigue afectado por su lesión en la rodilla derecha y Xabi Alonso no lo quiere arriesgar. Inicialmente había algunas dudas sobre una posible presencia pero el club cuidará a su figura y no lo arriesgará.



A esta hora, lo más probable es que Gonzalo García, que viene encendido tras el triplete ante el Betis, sea su reemplazante.

Suspendidos del Real Madrid para enfrentarse al Atlético de Madrid

Xabi Alonso no tiene jugadores sancionados | Quality Sport Images/GettyImages

El conjunto entrenado por Xabi Alonso no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de los colchoneros por motivos de sanción.

Vale aclarar que, Brahim sigue ausente por su participación en la Copa Africana de Naciones con la selección de Marruecos.

MÁS NOTICIAS DEL REAL MADRID: