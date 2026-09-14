Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Elche

El Real Madrid visita este martes al Elche por la sexta fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de José Mourinho llega al compromiso después de recuperar la confianza con una goleada 4-1 sobre el Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu, resultado que le permite mantenerse en la pelea por los primeros puestos del campeonato y no perderle pisada al Barcelona.

El entrenador portugués recuperó algunas piezas durante las últimas semanas, aunque todavía tiene tres jugadores en la enfermería. Éder Militão, Rodrygo y Ferland Mendy continúan fuera de los planes para el encuentro en el Martínez Valero, mientras que Raúl Asencio ya superó su lesión y volvió a estar disponible.

Lesionados del Real Madrid vs Elche

Éder Militão continúa recuperándose de la lesión en el bíceps femoral que sufrió durante la pasada temporada. El defensor brasileño está atravesando la etapa final de su recuperación y está cada vez más cerca de regresar a la competencia, aunque todavía no recibió el alta médica y no estará disponible para este partido.

Rodrygo es la baja de mayor duración. El delantero brasileño sufrió una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y también una lesión en el menisco. En los últimos días dio un nuevo paso al volver a trabajar sobre el césped en Valdebebas, aunque todavía le queda camino por recorrer antes de regresar a la acción. Algunas informaciones sitúan su posible vuelta hacia diciembre, pero el Real Madrid no quiere acelerar los plazos.

Real Madrid C.F. v FC Internazionale Milano - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD1 | Florencia Tan Jun - UEFA/GettyImages

Ferland Mendy completa la lista de bajas. El lateral francés continúa con su recuperación después de la lesión que sufrió en el muslo y que requirió una intervención quirúrgica. Su evolución es positiva y el club espera que pueda reincorporarse progresivamente al grupo durante las próximas semanas.

Raúl Asencio, por su parte, ya dejó atrás la lesión muscular en el recto femoral de la pierna derecha que lo mantuvo alejado durante el comienzo de la temporada. El defensor volvió a los entrenamientos y fue incluido nuevamente en una convocatoria.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Éder Militao Lesión muscular Descartado Septiembre Rodrygo Rotura del ligamento cruzado Descartado Diciembre Ferland Mendy Rotura de tendón Descartado Abril 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Elche

El conjunto merengue no registra jugadores suspendidos para enfrentar al Elche.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP