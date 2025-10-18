Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Getafe

El Real Madrid regresa a la actividad después de la Fecha FIFA y visitará al Getafe en la Jornada 9 de LaLiga.

El conjunto merengue llega como líder general y tras dos victorias consecutivas, una en Champions League y otra en el campeonato doméstico frente al Kairat (0-5] y Villarreal (3-1) respectivamente, por lo que buscan mantenerse en la senda del triunfo y no despegarse en la cima de la clasificación general donde tienen de escoltas al FC Barcelona.

Por su parte, el Getafe se encuentra en la posición 11 y no conocen el triunfo en sus últimos cuatro cotejos.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto blanco para este partido.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Getafe

Mbappé y Mastantuono no tendrían lesiones de gravedad | Aitor Alcalde/GettyImages

Kylian Mbappé y Franco Mastantuono presentaron molestias físicas durante la Fecha FIFA, sin embargo, no son de consideración y estarán a más tardar listos para la próxima semana en el peor de los casos, pero bien podrían ser convocados para el duelo ante los azulones.

Por otra parte, desafortunadamente para el cuadro merengue su plantilla en estos momentos está algo afectada sobre todo en la zaga y cuentan con cuatro bajas del primer por lesión todas ellas de zona defensiva.

Dean Huijsen, Dani Carvajal, Tren Alexander-Arnold y Antonio Rüdiger, están fuera de circulación.

Huijsen podría regresar hasta la siguiente semana, el defensor se perdió los partidos de España contra Georgia y Bulgaría debido a una lesión muscular en el sóleo y según información de ESPN no llega al duelo ante el Getafe. No obstante, la misma fuente indica que el central español regresaría de cara contra la Juventus en Champions.

En los casos de Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold son las dos grandes dudas ya que ambos atraviesan la última fase de su recuperación. Carvajal se lesionó en el sóleo durante el derbi en el Metropolitano y Trent en el estreno en Champions ante el Marsella, en el bíceps femoral. Los dos defensores tienen opciones de regresar para el Clásico ante Barcelona la siguiente semana.



Por su parte, Antonio Rüdiger tiene previsto volver hasta principios de diciembre. El alemán sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda el 12 de septiembre en el entrenamiento previo al duelo contra la Real Sociedad, tendrá que esperar hasta finales de noviembre e inicios de diciembre para tener opciones de volver a jugar.

Rüdiger sigue en recuperación | SOPA Images/GettyImages

Cabe mencionar algunas fuentes como el portal Transfermarkt y reportes del diario Sport, han señalado que estos jugadores a excepción de Rüdiger ya estarían de regreso a la actividad antes del término del presente mes, por lo que estarían a disponibilidad para el Clásico.

Ferland Mendy recibió el alta médica | Diego Souto/GettyImages

Una sorpresa ha sido que el lateral izquierdo francés, Ferland Mendy, se ha incorporado de nueva cuenta al grupo, ya con el alta médica, sin embargo, cabe aclarar que todavía le queda un tiempo para poder regresar a la actividad oficial.

Mendy se lesionó en la final de Copa contra el Barcelona en el pasado mayo y acumula casi cinco meses de baja, desde la semana pasada volvió a entrenarse con ejercicios de mayor intensidad y comienza su etapa final de recuperación regresando a los entrenamientos en grupo, aunque el cuerpo médico aún tiene el pronóstico reservado para su retorno.



Suspendidos del Real Madrid para enfrentarse al Getafe

Xabi Alonso tiene varios zagueros cuestionables, pero está libre de sanciones | Diego Souto/GettyImages

El conjunto entrenado por Xabi Alonso no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro azulón por motivos de sanción.