Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Inter de Milán

El Real Madrid inicia este martes su camino en la Champions League 2026/27 con un partido de alto voltaje ante el Inter de Milán en el Santiago Bernabéu. El conjunto de José Mourinho buscará comenzar con el pie derecho su participación europea después de sufrir el viernes su primera derrota de la temporada, un 1-0 ante el Real Betis que puso fin a su arranque perfecto en LaLiga.

El entrenador portugués todavía no tiene a toda su plantilla a disposición y mantiene varias dudas físicas antes del estreno continental. Algunos futbolistas ya están en la etapa final de sus respectivas recuperaciones, mientras que otros continúan alejados de las canchas y no estarán disponibles frente al conjunto italiano.

Lesionados del Real Madrid vs Inter de Milán

Sevilla FC v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Fran Santiago/GettyImages

Rodrygo continúa recuperándose de la grave lesión de rodilla que sufrió en marzo y su regreso no se espera hasta 2027, mientras que Ferland Mendy también permanece fuera por una lesión en el muslo. Raúl Asencio, por su parte, volvió a sufrir problemas físicos en la misma pierna en la que había padecido una lesión de cuádriceps y todavía no tiene una fecha definida para regresar.

A esta lista se suman Thiago Pitarch, quien continúa recuperándose de la afectación en el ligamento lateral interno de la rodilla izquierda que sufrió durante la pretemporada, y Éder Militão. El defensor brasileño está cada vez más cerca de recibir el alta después de su lesión en el bíceps femoral, ya trabaja sobre el campo, pero todavía no se encuentra en condiciones de reaparecer.

Los casos que generan mayor incertidumbre son los de Aurélien Tchouaméni y Endrick. Ambos arrastran problemas musculares por lo que Mourinho deberá esperar hasta los últimos entrenamientos para determinar si pueden formar parte de la convocatoria. Tchouaméni todavía no disputó partidos oficiales esta temporada, mientras que Endrick se perdió los primeros encuentros del curso por su lesión.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Endrick Lesión muscular En duda Incierta Éder Militao Lesión muscular Descartado Mediados de septiembre Aurélien Tchouaméni Lesión muscular En duda Incierta Rodrygo Rotura del ligamento cruzado Descartado Fines de septiembre Thiago Pitarch Esguince de ligamentos Descartado Mediados de septiembre Raúl Asencio Lesión muscular Descartado Incierta Ferland Mendy Rotura de tendón Descartado Abril 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Inter de Milán

El conjunto merengue tiene hasta tres jugadores que arrastran sanción de la pasada temporada. Eduardo Camavinga, Arda Güler y Bernardo Silva no podrán jugar el duelo frente al conjunto italiano.

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