Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Málaga

El Real Madrid, por ahora, no tiene de qué preocuparse. Dos partidos y dos victorias en LaLiga bajo el mando de José Mourinho, además de un invicto que ya se extiende a 11 encuentros. El miércoles, el Merengue goleó 4-1 a la Real Sociedad con un hat-trick de Kylian Mbappé y un tanto de Vinícius Jr., que se reencontró con el gol.

Ahora recibirá al Málaga, que regresó a Primera División después de ocho años, pero todavía no pudo conseguir una victoria ya que perdió en su debut contra el Atlético de Madrid y rescató un punto ante el Deportivo. La entidad blanca llega al encuentro con seis jugadores lesionados que no podrán decir presente, aunque se trata de bajas en puestos en los que el DT tiene alternativas para cubrirlos.

Lesionados del Real Madrid vs Málaga

Eder Militao, Real Madrid | Quality Sport Images/GettyImages

No hay nuevos lesionados en el Merengue, aunque los futbolistas que ya estaban en la enfermería siguen en la misma situación. Algunos están cerca de regresar, pero todavía no estarán disponibles este sábado.

Endrick, Éder Militao y Raúl Asencio continúan recuperándose de sus respectivas lesiones musculares y se espera que no tarden demasiado en volver a las canchas. Thiago Pitarch, por su parte, sufrió un esguince de ligamentos y podría estar nuevamente disponible a partir de la próxima semana.

Los casos de Rodrygo y Ferland Mendy requieren bastante más paciencia. El brasileño sigue con la recuperación tras sufrir una rotura de ligamentos cruzados, mientras que el francés no volvería a jugar hasta el próximo año.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Endrick Lesión muscular Descartado Comienzos de septiembre Éder Militao Lesión muscular Descartado Comienzos de septiembre Rodrygo Rotura del ligamento cruzado Descartado Fines de septiembre Thiago Pitarch Esguince de ligamentos Descartado Comienzos de septiembre Raúl Asencio Lesión muscular Descartado Incierta Ferland Mendy Rotura de tendón Descartado Abril 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Málaga

El Real Madrid no tiene jugadores suspendidos para enfrentar al Málaga. Sin embargo, Eduardo Camavinga, Álvaro Carreras, Ibrahima Konaté y Vinícius Jr. recibieron tarjetas amarillas en los dos partidos disputados hasta el momento, por lo que deberán tener cuidado con las amonestaciones en las próximas fechas.