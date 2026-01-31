Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano

Este domingo 1 de febrero el Real Madrid recibirá al Rayo Vallecano en la correspondiente Jornada 22 de LaLiga con el objetivo de seguirle pisando los talones al FC Barcelona por la cima de la clasificación dado que solo los aleja una unidad.

El conjunto merengue es sublíder con 51 unidades, producto de 16 triunfos, tres empates y dos derrotas. Mientras que, el cuadro rayista es dieciseisavo de la tabla con 22 puntos con cinco victorias, siete empates y nueve derrotas en la presente temporada.

En la 'Casa Blanca' siguen sufriendo por los temas físicos y es que tienen entre algodones a varios jugadores claves y así lo ha sido gran parte de lo que va de temporada.

Ahora, no habiéndose clasificado de manera directa a los octavos de final de la Copa de Campeones esperan seguir compitiendo por el torneo doméstico sin mucho margen de diferencia.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano

🚨🛑 BREAKING: Éder Militão suffers tear in the biceps femoris muscle of his left leg with involvement of the tendon.



Real Madrid defender will be out for 3-4 months, report @AranchaMobile. pic.twitter.com/R15FnLXRgG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025

El 8 de diciembre, los servicios médicos del Real Madrid le diagnosticaron a Éder Militao una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Dicha lesión lo tendrá alejado de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses.

El defensa inglés sigue fuera del equipo español por problemas físicos tras entrenar parcialmente, Trent Alexander-Arnold, ha visto su participación mermada por lesiones y falta de regularidad, disputando apenas una parte de los partidos de liga y Champions League esta temporada.

La lesión muscular que sufrió en diciembre de 2025 en el cuádriceps, que lo mantuvo fuera de las canchas por varios meses, ha complicado aún más su situación, aunque fuentes recientes señalan que se acerca a su regreso al entrenamiento con el primer equipo tras completar parte de su recuperación.

Sin embargo, algunos reportes enfatizan que Arbeloa le habría sugerido buscar un nuevo club en el mercado de transferencias para no perder ritmo, otras versiones destacan que el Real Madrid sigue contando con Alexander-Arnold a largo plazo y mantiene plena confianza en su recuperación y aporte futuro, descartando una salida inmediata.

📋⛑️ El Real Madrid ha anunciado hoy una nueva lesión de Ferland Mendy



⏩️ Tras pruebas médicas, se le ha diagnosticado una lesión muscular en el bíceps femoral de la pierna derecha, con un periodo de baja estimado en tres semanas, pendiente de evolución.



📌 Se perderá los… pic.twitter.com/QnLC0gxX2a — Ecuador Comunicación ❇️ Al día en Deportes (@EcuRadioDeporte) December 2, 2025

El club reportó el 2 de diciembre la baja de Ferland Mendy, lo que marca su segunda lesión de la temporada y la quinta en un año. Se le diagnosticó una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha.

🚨 NEW: Antonio Rüdiger could be back playing around mid-February.



He is in the final stages of his recovery, but he is still training alone. @diarioas pic.twitter.com/mJRB2grLbL — Madrid Zone (@theMadridZone) January 27, 2026

Desgraciadamente, Antonio Rüdiger ha vuelto a caer lesionado por molestias en su rodilla después de su regreso a finales del mes de noviembre de 2025. Sin embargo, el conjunto merengue no ha emitido un comunicado oficial.

Pese a ello, al tratarse de una lesión de baja gravedad, podría volver a jugar en febrero de 2026, es decir quizá pueda estar presente en el juego de este fin de semana.

Suspendidos del Real Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano

Álvaro Arbeloa no tendrá jugadores suspendidos | Sports Press Photo/GettyImages

El conjunto entrenado por Álvaro Arbeloa no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de los colchoneros por motivos de sanción.

Cabe recordar que la fecha pasada ante Villarreal, Aurélien Tchouaméni cumplió con su sanción de un juego por acumulación de cinco tarjetas amarillas. Por ende, podría volver a la convocatoria para el juego en casa.