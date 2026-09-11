Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano
El Real Madrid vuelve a jugar por LaLiga este sábado cuando reciba al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu por la quinta fecha de LaLiga. El Merengue llega después de derrotar 2-1 al Inter de Milán en su debut en la Champions League y buscará recuperarse en el torneo local tras la derrota 1-0 ante el Betis en su última presentación.
José Mourinho recuperó en los últimos días a varios futbolistas que arrastraban problemas físicos. Aurélien Tchouaméni ya sumó minutos ante el Inter, mientras que Endrick y Thiago Pitarch volvieron a una convocatoria y estuvieron en el banco de suplentes. Sin embargo, el entrenador portugués todavía tiene cuatro jugadores que permanecen fuera por lesión.
Lesionados del Real Madrid vs Rayo Vallecano
Éder Militão continúa recuperándose de su lesión en el bíceps femoral y todavía no está listo para regresar, aunque su vuelta está cada vez más cerca. El brasileño ya trabaja para completar su recuperación y apunta a reaparecer próximamente. Ferland Mendy, por su parte, sigue fuera por su rotura del tendón del recto femoral de la pierna derecha y no forma parte de los planes inmediatos de Mourinho. Su vuelta esta prevista para abril del año próximo.
Raúl Asencio también permanece en la enfermería por una lesión muscular y todavía no tiene el alta médica. El defensor no ha disputado partidos oficiales esta temporada y su regreso continúa siendo una incógnita.
Rodrygo completa la lista de bajas del Real Madrid: el brasileño continúa recuperándose de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en marzo y si bien ya se encuentra en la etapa final de la recuperación, todavía deberá esperar para volver a las canchas.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Éder Militao
Lesión muscular
Descartado
Mediados de septiembre
Rodrygo
Rotura del ligamento cruzado
Descartado
Fines de septiembre
Raúl Asencio
Lesión muscular
Descartado
Incierta
Ferland Mendy
Rotura de tendón
Descartado
Abril 2027
Suspendidos del Real Madrid vs Rayo Vallecano
El conjunto merengue no registra jugadores suspendidos para enfrentar al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.