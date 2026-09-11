Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Rayo Vallecano

El Real Madrid vuelve a jugar por LaLiga este sábado cuando reciba al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu por la quinta fecha de LaLiga. El Merengue llega después de derrotar 2-1 al Inter de Milán en su debut en la Champions League y buscará recuperarse en el torneo local tras la derrota 1-0 ante el Betis en su última presentación.

José Mourinho recuperó en los últimos días a varios futbolistas que arrastraban problemas físicos. Aurélien Tchouaméni ya sumó minutos ante el Inter, mientras que Endrick y Thiago Pitarch volvieron a una convocatoria y estuvieron en el banco de suplentes. Sin embargo, el entrenador portugués todavía tiene cuatro jugadores que permanecen fuera por lesión.

Lesionados del Real Madrid vs Rayo Vallecano

Éder Militão continúa recuperándose de su lesión en el bíceps femoral y todavía no está listo para regresar, aunque su vuelta está cada vez más cerca. El brasileño ya trabaja para completar su recuperación y apunta a reaparecer próximamente. Ferland Mendy, por su parte, sigue fuera por su rotura del tendón del recto femoral de la pierna derecha y no forma parte de los planes inmediatos de Mourinho. Su vuelta esta prevista para abril del año próximo.

Real Madrid Training Session | Antonio Villalba/GettyImages

Raúl Asencio también permanece en la enfermería por una lesión muscular y todavía no tiene el alta médica. El defensor no ha disputado partidos oficiales esta temporada y su regreso continúa siendo una incógnita.

Rodrygo completa la lista de bajas del Real Madrid: el brasileño continúa recuperándose de la rotura del ligamento cruzado que sufrió en marzo y si bien ya se encuentra en la etapa final de la recuperación, todavía deberá esperar para volver a las canchas.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Éder Militao Lesión muscular Descartado Mediados de septiembre Rodrygo Rotura del ligamento cruzado Descartado Fines de septiembre Raúl Asencio Lesión muscular Descartado Incierta Ferland Mendy Rotura de tendón Descartado Abril 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Rayo Vallecano

El conjunto merengue no registra jugadores suspendidos para enfrentar al Rayo Vallecano en el Santiago Bernabéu.

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