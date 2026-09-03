Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Real Betis
Un desafío tanto para el Real Madrid como para el Real Betis, que se enfrentarán antes de sus respectivos debuts en la Champions League 2026/27. El Merengue viene de ganar sus tres primeros partidos, con una goleada 4-0 el domingo contra el Málaga, mientras que los verdiblancos ganaron dos y perdieron el último contra el Levante, en una goleada 5-2 en Valencia. José Mourinho, para su fortuna, no sumó nuevas bajas y podría recuperar futbolistas para el viaje a Sevilla.
Lesionados del Real Madrid vs Real Betis
El panorama de lesionados del Merengue no tiene muchos cambios para la visita al Betis, aunque Endrick es la principal novedad. El delantero está cerca de regresar y es duda para este viernes. Mourinho podría incluirlo en la convocatoria o preservarlo pensando en el debut de la Champions contra el Inter de Milán del próximo martes.
También se conoció el motivo por el que Aurélien Tchouaméni todavía no disputó minutos esta temporada. El mediocampista arrastra una lesión muscular y está cerca de recibir el alta, aunque Mourinho no quiere correr riesgos con su recuperación. Al igual que el brasileño, podría reaparecer contra el Betis o esperar unos días.
Éder Militao y Raúl Asencio siguen con la recuperación de sus respectivos problemas musculares, mientras que Thiago Pitarch sigue trabajando para dejar atrás el esguince de ligamentos que lo mantiene afuera.
Rodrygo y Ferland Mendy, en cambio, están con plazos mucho mayores. El delantero está a pleno con su rehabilitación por la rotura de ligamentos cruzados y el lateral tampoco tiene previsto un regreso cercano.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Endrick
Lesión muscular
En duda
Incierta
Éder Militao
Lesión muscular
Descartado
Mediados de septiembre
Aurélien Tchouaméni
Lesión muscular
En duda
Incierto
Rodrygo
Rotura del ligamento cruzado
Descartado
Fines de septiembre
Thiago Pitarch
Esguince de ligamentos
Descartado
Mediados de septiembre
Raúl Asencio
Lesión muscular
Descartado
Incierta
Ferland Mendy
Rotura de tendón
Descartado
Abril 2027
Suspendidos del Real Madrid vs Málaga
El Real Madrid no tiene futbolistas suspendidos para enfrentar al Betis. De todas formas, Asencio atraviesa una situación extradeportiva que podría derivar en una sanción interna, aunque actualmente tampoco está disponible por su lesión.
El defensor fue condenado por un delito contra la seguridad vial luego de conducir bajo los efectos del alcohol y el club podría abrirle un expediente extraordinario. Según el convenio colectivo entre LaLiga y AFE, su conducta podría ser considerada una infracción grave o muy grave, con sanciones económicas e incluso una suspensión de empleo y sueldo.
MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP
Estudié Ciencias Políticas, pero el deporte y la infinidad de historias que lo rodean siempre fueron mi verdadero lugar.