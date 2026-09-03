Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Real Betis

Un desafío tanto para el Real Madrid como para el Real Betis, que se enfrentarán antes de sus respectivos debuts en la Champions League 2026/27. El Merengue viene de ganar sus tres primeros partidos, con una goleada 4-0 el domingo contra el Málaga, mientras que los verdiblancos ganaron dos y perdieron el último contra el Levante, en una goleada 5-2 en Valencia. José Mourinho, para su fortuna, no sumó nuevas bajas y podría recuperar futbolistas para el viaje a Sevilla.

Lesionados del Real Madrid vs Real Betis

Aurelien Tchouameni, Real Madrid | SOPA Images/GettyImages

El panorama de lesionados del Merengue no tiene muchos cambios para la visita al Betis, aunque Endrick es la principal novedad. El delantero está cerca de regresar y es duda para este viernes. Mourinho podría incluirlo en la convocatoria o preservarlo pensando en el debut de la Champions contra el Inter de Milán del próximo martes.

También se conoció el motivo por el que Aurélien Tchouaméni todavía no disputó minutos esta temporada. El mediocampista arrastra una lesión muscular y está cerca de recibir el alta, aunque Mourinho no quiere correr riesgos con su recuperación. Al igual que el brasileño, podría reaparecer contra el Betis o esperar unos días.

Éder Militao y Raúl Asencio siguen con la recuperación de sus respectivos problemas musculares, mientras que Thiago Pitarch sigue trabajando para dejar atrás el esguince de ligamentos que lo mantiene afuera.

Rodrygo y Ferland Mendy, en cambio, están con plazos mucho mayores. El delantero está a pleno con su rehabilitación por la rotura de ligamentos cruzados y el lateral tampoco tiene previsto un regreso cercano.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Endrick Lesión muscular En duda Incierta Éder Militao Lesión muscular Descartado Mediados de septiembre Aurélien Tchouaméni Lesión muscular En duda Incierto Rodrygo Rotura del ligamento cruzado Descartado Fines de septiembre Thiago Pitarch Esguince de ligamentos Descartado Mediados de septiembre Raúl Asencio Lesión muscular Descartado Incierta Ferland Mendy Rotura de tendón Descartado Abril 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Málaga

El Real Madrid no tiene futbolistas suspendidos para enfrentar al Betis. De todas formas, Asencio atraviesa una situación extradeportiva que podría derivar en una sanción interna, aunque actualmente tampoco está disponible por su lesión.

Raul Asencio, Real Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

El defensor fue condenado por un delito contra la seguridad vial luego de conducir bajo los efectos del alcohol y el club podría abrirle un expediente extraordinario. Según el convenio colectivo entre LaLiga y AFE, su conducta podría ser considerada una infracción grave o muy grave, con sanciones económicas e incluso una suspensión de empleo y sueldo.

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