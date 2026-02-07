Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Valencia

Este domingo 8 de febrero el Real Madrid visitará al Valencia en la correspondiente Jornada 23 de LaLiga con el objetivo de seguirle pisando los talones al FC Barcelona por la cima de la clasificación y prolongar su racha de seis a siete victorias consecutivas en el certamen doméstico.

El conjunto merengue es sublíder con 54 unidades, producto de 17 triunfos, tres empates y dos derrotas. Mientras que, el cuadro naranjero es dieciseisavo de la tabla con 23 puntos con cinco victorias, ocho empates y nueve derrotas en la presente temporada.

En la 'Casa Blanca' tenían un hospital, pero previo a este compromiso se han dado reportes sobre varios elementos que se podrían recuperar y podrían volver al once inicial o por lo menos estar en el banquillo a la espera de recibir algunos minutos de actividad.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Valencia

🚨🛑 BREAKING: Éder Militão suffers tear in the biceps femoris muscle of his left leg with involvement of the tendon.



Real Madrid defender will be out for 3-4 months, report @AranchaMobile. pic.twitter.com/R15FnLXRgG — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) December 8, 2025

El 8 de diciembre, los servicios médicos del Real Madrid le diagnosticaron a Éder Militao una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. Dicha lesión lo tendrá alejado de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses.

🚨 TRENT esta de vuelta, será CONVOCADO para el Domingo y tiene MUCHAS posibilidades de jugar. pic.twitter.com/SdA9s29tAb — (fan) REAL MADRID DATA 🤍 (@_reyyblanco2_) February 5, 2026

El próximo domingo en Mestalla debe ser el del regreso de Trent Alexander-Arnold, una vez superada la lesión sufrida el pasado 3 de diciembre en San Mamés. Recuperar al mejor Alexander-Arnold es una de las prioridades de Arbeloa y su cuerpo técnico, conscientes de que a Fede no le enamora jugar de lateral (pese a su buen rendimiento en esa posición) y de las dudas en torno a la capacidad de Carvajal para recuperar su mejor nivel.

La banda derecha de la defensa ha sido uno de los grandes problemas del Madrid en la temporada, que el cercano regreso el inglés debe empezar a aliviar a partir del próximo partido. Esto significaría que Fede Valverde volvería a su posición natural, el centro del campo.

Trent, al igual que el resto de los jugadores que están a punto de reaparecer (Rüdiger y Mendy), más los lesionados (Militao y Bellingham), además de Ceballos (tocado ante el Rayo Vallecano) y Carvajal sí trabajaron este martes en la ciudad deportiva del Madrid.

En el caso del inglés, el central alemán y el lateral francés, el objetivo es entrar en la lista para Mestalla e incluso poder disponer de algunos minutos, en función de las circunstancias del partido.

En el caso de Carvajal, ya ha estado convocado en varias ocasiones, pero apenas ha tenido minutos, solo ante el Albacete y posteriormente ante el Mónaco. Respecto a Mendy y Rüdiger, ambos están en la fase final de sus recuperaciones y ya han entrenado junto al resto del equipo, por lo tanto, su presencia en Mestalla este domingo dependerá del entrenamiento del viernes y sábado.

Jude Bellingham was subbed off in tears after a hamstring injury vs. Rayo Vallecano 😔 pic.twitter.com/4OHwXMSAhf — B/R Football (@brfootball) February 1, 2026

Por su parte, Jude Bellingham es duda, luego de salir lesionado en el juego ante el Rayo Vallecano en los primeros minutos del primer tiempo.

Suspendidos del Real Madrid para enfrentarse al Valencia

Vinícius Jr recibió una juego de sanción por acumular cinco tarjetas amarillas | NurPhoto/GettyImages

El conjunto entrenado por Álvaro Arbeloa tendría la ausencia por sanción del extremo brasileño Vinícius Júnior, luego de haber recibido su quinta tarjeta amarilla frente al Rayo Vallecano el pasado fin de semana con lo que definitivamente no estará presente ante los naranjeros.

Durante una sustitución del Rayo Vallecano, Vinícius se impacientó al considerar que Ilias Akhomach estaba perdiendo tiempo al abandonar el terreno de juego. El brasileño acudió a empujarle, lo que derivó en un cruce de palabras entre ambos futbolistas. El árbitro resolvió la situación mostrando cartón preventivo a los dos y con eso el sudamericano no jugará en el Mestalla.