Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Villarreal
El Real Madrid recibe este sábado al Villarreal en el Santiago Bernabéu por la octava fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de José Mourinho llega cuarto con 15 puntos, a seis del líder Barcelona, y tras caer en el derbi ante el Atlético de Madrid. Enfrente estará un Villarreal que marcha noveno con ocho unidades y que encadena tres derrotas consecutivas.
El parón dejó a Mourinho más pendiente de la enfermería que de la pizarra. Dos futbolistas importantes regresaron tocados de sus selecciones y a ellos se les suman otros en duda, además de los descartados con lesiones de larga data.
Lesionados del Real Madrid vs Villarreal
Kylian Mbappé concentra todas las miradas. El delantero francés sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda en el triunfo de Francia sobre Turquía y quedó al margen del resto de los compromisos de su selección. Tras varios días de trabajo en solitario, el miércoles completó todo el entrenamiento con sus compañeros sin molestias. Salvo sorpresa estará ante el Villarreal, aunque el cuerpo técnico no descarta dosificarlo.
Federico Valverde es la gran incógnita. El uruguayo sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo durante el derbi del 20 de septiembre, tras una dura entrada de Kang-in Lee, y por eso se perdió la convocatoria de Uruguay. El jueves volvió a trabajar en el interior de Valdebebas, todavía sin sumarse al grupo, y el viernes pasará la prueba definitiva. En el club hay optimismo, pero si no llega en condiciones, el objetivo será tenerlo disponible para el duelo de Champions ante la Roma del miércoles.
Ibrahima Konaté, en cambio, llega con mejores noticias. El central francés sufrió un esguince en la rodilla con su selección, con afectación del ligamento colateral, pero ya completó las últimas sesiones con normalidad. Su regreso es clave para Mourinho, que no podrá contar con Huijsen, y todo indica que formará pareja con Rüdiger en el centro de la defensa.
El resto de la enfermería está compuesta por lesiones de larga duración. Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha y el club apunta a su regreso entre diciembre y enero. Ferland Mendy, por su parte, continúa con la rehabilitación tras la operación en el tendón del recto femoral de la pierna derecha a la que se sometió en mayo, con un plazo de cinco a siete meses que sitúa su vuelta hacia finales de año.
Raúl Asencio pasó por el quirófano el 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha, después de meses de molestias y sin haber sumado minutos con Mourinho. El central estará de baja entre dos y tres meses. Éder Militão, en cambio, empieza a ver la luz al final del túnel. Tras casi seis meses fuera por la lesión en el bíceps femoral que sufrió en abril, aprovechó el parón para entrenarse con el grupo y podría entrar en su primera convocatoria de la temporada, aunque es difícil que tenga minutos.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Kylian Mbappé
Hiperextensión de la rodilla izquierda
En duda
10 de octubre
Federico Valverde
Esguince de tobillo
En duda
Incierto
Ibrahima Konaté
Esguince de rodilla
En duda
10 de octubre
Éder Militão
Lesión en el bíceps femoral
En duda
10 de octubre
Rodrygo
Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo
Descartado
Enero 2027
Ferland Mendy
Lesión en el tendón del recto femoral
Descartado
Diciembre 2026
Raúl Asencio
Fractura por estrés en la tibia
Descartado
Enero 2027
Suspendidos del Real Madrid vs Villarreal
Dean Huijsen no podrá jugar ante el Villarreal. El central fue expulsado con roja directa en el derbi ante el Atlético de Madrid y deberá cumplir un partido de sanción.