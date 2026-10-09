Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Villarreal

El Real Madrid recibe este sábado al Villarreal en el Santiago Bernabéu por la octava fecha de LaLiga 2026/27. El conjunto de José Mourinho llega cuarto con 15 puntos, a seis del líder Barcelona, y tras caer en el derbi ante el Atlético de Madrid. Enfrente estará un Villarreal que marcha noveno con ocho unidades y que encadena tres derrotas consecutivas.

El parón dejó a Mourinho más pendiente de la enfermería que de la pizarra. Dos futbolistas importantes regresaron tocados de sus selecciones y a ellos se les suman otros en duda, además de los descartados con lesiones de larga data.

Lesionados del Real Madrid vs Villarreal

Kylian Mbappé concentra todas las miradas. El delantero francés sufrió una hiperextensión en la rodilla izquierda en el triunfo de Francia sobre Turquía y quedó al margen del resto de los compromisos de su selección. Tras varios días de trabajo en solitario, el miércoles completó todo el entrenamiento con sus compañeros sin molestias. Salvo sorpresa estará ante el Villarreal, aunque el cuerpo técnico no descarta dosificarlo.

Federico Valverde es la gran incógnita. El uruguayo sufrió un esguince de grado 3 en el tobillo izquierdo durante el derbi del 20 de septiembre, tras una dura entrada de Kang-in Lee, y por eso se perdió la convocatoria de Uruguay. El jueves volvió a trabajar en el interior de Valdebebas, todavía sin sumarse al grupo, y el viernes pasará la prueba definitiva. En el club hay optimismo, pero si no llega en condiciones, el objetivo será tenerlo disponible para el duelo de Champions ante la Roma del miércoles.

Atletico de Madrid v Real Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Ion Alcoba Beitia/GettyImages

Ibrahima Konaté, en cambio, llega con mejores noticias. El central francés sufrió un esguince en la rodilla con su selección, con afectación del ligamento colateral, pero ya completó las últimas sesiones con normalidad. Su regreso es clave para Mourinho, que no podrá contar con Huijsen, y todo indica que formará pareja con Rüdiger en el centro de la defensa.

El resto de la enfermería está compuesta por lesiones de larga duración. Rodrygo sigue con la recuperación de la rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo de la rodilla derecha y el club apunta a su regreso entre diciembre y enero. Ferland Mendy, por su parte, continúa con la rehabilitación tras la operación en el tendón del recto femoral de la pierna derecha a la que se sometió en mayo, con un plazo de cinco a siete meses que sitúa su vuelta hacia finales de año.

Raúl Asencio pasó por el quirófano el 1 de octubre por una fractura por estrés en la tibia derecha, después de meses de molestias y sin haber sumado minutos con Mourinho. El central estará de baja entre dos y tres meses. Éder Militão, en cambio, empieza a ver la luz al final del túnel. Tras casi seis meses fuera por la lesión en el bíceps femoral que sufrió en abril, aprovechó el parón para entrenarse con el grupo y podría entrar en su primera convocatoria de la temporada, aunque es difícil que tenga minutos.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Kylian Mbappé Hiperextensión de la rodilla izquierda En duda 10 de octubre Federico Valverde Esguince de tobillo En duda Incierto Ibrahima Konaté Esguince de rodilla En duda 10 de octubre Éder Militão Lesión en el bíceps femoral En duda 10 de octubre Rodrygo Rotura del ligamento cruzado anterior y del menisco externo Descartado Enero 2027 Ferland Mendy Lesión en el tendón del recto femoral Descartado Diciembre 2026 Raúl Asencio Fractura por estrés en la tibia Descartado Enero 2027

Suspendidos del Real Madrid vs Villarreal

Dean Huijsen no podrá jugar ante el Villarreal. El central fue expulsado con roja directa en el derbi ante el Atlético de Madrid y deberá cumplir un partido de sanción.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL FC 27