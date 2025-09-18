Lesionados y sancionados del Real Madrid vs Espanyol por la jornada 5 de LaLiga 2025/26

El Real Madrid encara la quinta jornada de LaLiga 2025/26 con la obligación de mantener el pulso en lo más alto de la clasificación, pero lo hará en un contexto complicado por las bajas que acumula en su plantilla. El calendario aprieta y la exigencia es máxima, y justo en medio de ese escenario, los de Xabi Alonso deberán visitar al Espanyol con la preocupación de no contar con varios de sus hombres importantes.

El arranque de temporada ha estado marcado por lesiones de peso en el conjunto blanco. La enfermería del club sigue recibiendo jugadores y condiciona las rotaciones de un técnico que ya tuvo que improvisar en la Champions y que, de nuevo, se ve forzado a explorar alternativas para mantener el equilibrio del equipo. La falta de efectivos no solo afecta a la zaga, sino también a la medular y al ataque, reduciendo considerablemente el margen de maniobra.

A este panorama se le suma el capítulo de las sanciones. Algunas decisiones arbitrales recientes han dejado a piezas clave fuera de combate por acumulación de tarjetas o expulsiones directas, lo que complica aún más el armado de la alineación. El cuerpo técnico tendrá que combinar experiencia y juventud para no perder solidez ante un Espanyol que, en casa, suele crecer y exigir al máximo a sus rivales.

Con bajas sensibles en distintas líneas y la necesidad de responder en un torneo que no da tregua, el duelo contra el Espanyol pondrá a prueba la profundidad del plantel y la capacidad de Alonso para encontrar soluciones en un momento clave del campeonato.

Lesionados

Real Madrid C.F. v Olympique de Marseille - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD1 | Mateo Villalba Sanchez/GettyImages

Xabi Alonso no podrá contar con varios jugadores por lesión como Antonio Rudiger (lesión en el recto anterior de su pierna izquierda), Trent Alexander Arnold (lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna izquierda), Endrick (lesión del tendón conjunto de los isquiotibiales de su pierna derecha), Andriy Lunin ( problema en la parte baja de la espalda) y Ferland Mendy (rotura del tendón proximal del recto anterior en el cuádriceps derecho).

Suspendidos

Real Sociedad v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | Juan Manuel Serrano Arce/GettyImages

El Real Madrid no podrá contar con Dean Huijsen luego de haber visto la tarjeta roja en el anterior encuentro ante la Real Sociedad.

Más noticias sobre LaLiga