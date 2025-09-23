Lesionados y sancionados del FC Barcelona para enfrentarse al Real Oviedo

El Real Oviedo afronta un reto mayúsculo en el Carlos Tartiere al medirse con el FC Barcelona por la sexta jornada de LaLiga 2025/26. Los asturianos intentarán aprovechar el impulso de su público y su orden defensivo para buscar un resultado inesperado. El conjunto culé, en cambio, está obligado a sumar de tres para seguir en la pelea por la cima. Intensidad local y calidad visitante anticipan un choque emocionante y con mucha expectación.

A continuación les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del FC Barcelona para este partido.

Lesionados del FC Barcelona para enfrentarse al Real Oviedo

Gavi | Soccrates Images/GettyImages

El club blaugrana sabe que no podrá contar con varias de sus joyas, incluyendo a Lamine Yamal: el joven maravilla tiene una lesión en el pubis y su vuelta es incierta, aunque se predice que volverá a principios del mes de octubre, mientras tanto, Gavi tiene una lesión en la rodilla y no estará disponible hasta noviembre. Alejandro Baldé en uno de sus muslos. Además, Marc-André Ter Stegen continúa con su recuperación tras haber sido operado de su espalda. Fermín López también seraá baja para este partido liguero después de tener que marcharse lesionado en la anterior jornada de los blaugranas ante el Getafe, el entrenador alemán no podrá contar con el andaluz ya que sufre de una lesión de cadera que le impedirá estar en el terreno de juego hasta mediados del mes de octubre

Suspendidos del FC Barcelona para enfrentarse al Real Oviedo

El conjunto entrenado por Hansi Flick no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el Real Oviedo por motivos de sanción.

