Lesionados y sancionados de Rayados de Monterrey vs Toluca

Rayados de Monterrey vio cortado su sueño de levantar el título del Apertura 2025 al caer en semifinales frente al Toluca, club que logró refrendar su corona para hacerse con el bicampeonato. Y ahora, para el Clausura 2026, de la Liga MX, el arranque de los regios es justamente contra su verdugo del semestre pasado, los Diablos Rojos, un partido que se llevará a cabo este sábado 10 de enero en el Estadio BBVA.

Previo al arranque del certamen, La Pandilla tuvo algunos duelos de pretemporada, frente a Leones Negros y Atlas, obteniendo dos triunfos, 3-0 y 2-1, respectivamente, ganando la Copa Pacífica Centenario 2026. Sin embargo, hubo jugadores que no estuvieron presente por tema de lesión, tal como el argentino Lucas Ocampos, Jesús ‘Tecatito’ Corona y Víctor Guzmán.



Para esta semana, el técnico español Domènec Torrent ya pudo contar con Tecatito, así como con el francés Anthony Martial, quien no jugó la final del campeonato amistoso por temas personales. No obstante, los que siguen realizando trabajo diferenciado son Ocampos, que hace poco sufrió una parálisis facial, sumado a la fractura de muñeca que lo alejó de la Liguilla; además del Toro Guzmán, quien sufre una molestia muscular.

CON LA MIRA EN LA LIGA MX 😎



Luego de ganar la #CopaPacífica, #Rayados entrenó en El Barrial de cara a su debut en el Clausura 2026, donde enfrentará al #Toluca.



📌 Lucas Ocampos continuó con su rehabilitación de la parálisis facial.



📌 Víctor Guzmán solo estuvo en una parte… pic.twitter.com/c9SIcUSmXc — ONCE Diario (@oncediariomx) January 7, 2026

Del mismo modo, algunos jóvenes no se salvaron de este tema. Michell Rodríguez y Luis Gustavo Sánchez tampoco han estado con el plantel por estar llevando a cabo la rehabilitación final de sus respectivas dolencias, así lo informó en la semana el periodista Diego Medina de TUDN.



La gran duda es si el nuevo refuerzo, el argentino Luca Orellano, procedente del FC Cincinnati, verá acción o no, luego de haberse incorporado a los entrenamientos en esta misma semana.

Luca Orellano llegó a Monterrey para convertirse en refuerzo de Rayados: "Como club es muy grande" 🤠https://t.co/zbGOKzgbmG — Universal Deportes (@UnivDeportes) January 7, 2026

Sobre el tema de los sancionados, el equipo regio no tiene a nadie castigado.

¿Qué jugadores están lesionados en Monterrey?

Lucas Ocampos: parálisis facial y fractura de muñeca, por lo que aún necesita tratamiento médico especializado.

Víctor Guzmán: molestias musculares.

Michell Rodríguez: en rehabilitación debido a un malestar en el muslo derecho.

Gustavo Sánchez: en rehabilitación.

¿Qué jugadores tiene sancionados el Monterrey?

Ninguno