Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Athletic

Este miércoles 3 de diciembre el Real Madrid visitará al Athletic en el partido adelantado correspondiente a la Jornada 19 de LaLiga con el firme objetivo de recuperar la cima del campeonato español.

El cuadro de Bilbao por su parte espera hacer valer su localía y poder escalar posiciones para meterse en puestos de clasificación europea.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Athletic

Dani Carvajal volverá a la actividad hasta el próximo año | Soccrates Images/GettyImages

El defensor español Dani Carvajal fue intervenido de la rodilla derecha y su ausencia podría ser de dos a tres meses según su evolución, por lo que entre enero y febrero del próximo año estaría de regreso.

David Alaba se lesionó durante el último parón de selecciones, aunque no jugó con Austria por su lesión en el sóleo, el ex del Bayern Múnich volvió a Valdebebas con una sobrecarga muscular se desconoce su evolución, pero es posible que siga ausente algunas semanas.

En cuanto a Dean Huijsen, desde el club aún no han emitido ningún parte médico, pero informan varios medios que sufre una sobrecarga en el muslo izquierdo.

En los casos de Antonio Rüdiger, Éder Militão y Franco Mastantuono, ya se encuentran entrenando al parejo del grupo después de superar sus respectivas lesiones. De hecho, tanto Rüdiger como Militão fueron titulares en el último partido del Real Madrid frente al Girona, mientras que Mastantuono entró en la lista de convocados, aunque no tuvo minutos.

Suspendidos del Real Madrid para enfrentarse al Athletic

Xabi Alonso no tiene jugadores sancionados | SOPA Images/GettyImages

El conjunto entrenado por Xabi Alonso no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de Bilbao por motivos de sanción.

Sin embargo, Aurélien Tchouaméni se encuentra amenazado con cuatro tarjetas amarillas y cuando reciba una más será suspendido un partido.

