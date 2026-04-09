Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Girona
Con la cabeza puesta en conseguir tres puntos que le permitan seguir con posibilidades de pelearle el título al Barcelona, el Real Madrid recibirá al Girona este viernes 10 de abriel en el Santiago Bernabéu.
El conjunto de Álvaro Arbeloa viene de caer ante el Mallorca en la jornada anterior y frente al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final. Es la primera vez desde que entrena al equipo que el DT pierde dos encuentros consecutivos.
Si bien la plantilla fue recuperando lesionados en las últimas semanas, aún algunos jugadores siguen en la enfermería por lo que el entrenador deberá encontrar la forma de sustituirlos.
Lesionados en el Real Madrid vs Girona
Para fortuna del equipo, los merengues no sufrieron nuevas lesiones en los últimos dos compromisos. Sin embargo, son tres los futbolistas que no podrán estar ante el Girona por diferentes inconvenientes físicos.
Thibaut Courtois sigue recuperándose de un desgarro en el recto anterior y su regreso se estima para principios de mayo, por lo que tampoco estará en la revancha ante el Bayern en el Aliianz Arena el próximo miércoles.
Ferland Mendy se aproxima a su vuelta, pero sigue fuera por problemas musculares. La idea es que llegue a tiempo para la vuelta de Champions, pero en principio será baja ante el Girona. Y por último Rodrygo, quien padeció la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha en el encuentro ante Getafe, está descartado para lo que queda de la temporada.
Jugador
Lesión
Estado
Fecha estimada de regreso
Rodrygo
Rotura de ligamento cruzado y menisco
Descartado
Incierta
Ferland Mendy
Lesión en el isquio derecho
Descartado
Incierta
Thibaut Courtois
Desgarro
Descartado
01/05/2026
Suspendidos en el Real Madrid vs Girona
A las bajas por lesión se le debe sumar la de Franco Mastantuono por acumulación de amarillas. El argentino fue amonestado la pasada jornada ante el Mallorca y deberá cumplir una fecha de sanción. Cabe recordar que el ex-River ya se perdió dos jornadas de LaLiga por su expulsión ante el Getafe.