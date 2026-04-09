Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Girona

Con la cabeza puesta en conseguir tres puntos que le permitan seguir con posibilidades de pelearle el título al Barcelona, el Real Madrid recibirá al Girona este viernes 10 de abriel en el Santiago Bernabéu.

El conjunto de Álvaro Arbeloa viene de caer ante el Mallorca en la jornada anterior y frente al Bayern Múnich en la ida de los cuartos de final. Es la primera vez desde que entrena al equipo que el DT pierde dos encuentros consecutivos.

Si bien la plantilla fue recuperando lesionados en las últimas semanas, aún algunos jugadores siguen en la enfermería por lo que el entrenador deberá encontrar la forma de sustituirlos.

Lesionados en el Real Madrid vs Girona

Para fortuna del equipo, los merengues no sufrieron nuevas lesiones en los últimos dos compromisos. Sin embargo, son tres los futbolistas que no podrán estar ante el Girona por diferentes inconvenientes físicos.

Thibaut Courtois sigue recuperándose de un desgarro en el recto anterior y su regreso se estima para principios de mayo, por lo que tampoco estará en la revancha ante el Bayern en el Aliianz Arena el próximo miércoles.

Getafe CF v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

Ferland Mendy se aproxima a su vuelta, pero sigue fuera por problemas musculares. La idea es que llegue a tiempo para la vuelta de Champions, pero en principio será baja ante el Girona. Y por último Rodrygo, quien padeció la rotura de ligamentos cruzados de su rodilla derecha en el encuentro ante Getafe, está descartado para lo que queda de la temporada.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado Incierta Ferland Mendy Lesión en el isquio derecho Descartado Incierta Thibaut Courtois Desgarro Descartado 01/05/2026

Suspendidos en el Real Madrid vs Girona

RCD Mallorca v Real Madrid CF - LaLiga EA Sports | NurPhoto/GettyImages

A las bajas por lesión se le debe sumar la de Franco Mastantuono por acumulación de amarillas. El argentino fue amonestado la pasada jornada ante el Mallorca y deberá cumplir una fecha de sanción. Cabe recordar que el ex-River ya se perdió dos jornadas de LaLiga por su expulsión ante el Getafe.

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