Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse a la Juventus

El Real Madrid se prepara para un desafío crucial y cargado de historia en la Champions League este miércoles 22 de octubre, cuando reciba a la Juventus en el estadio Santiago Bernabéu.

Aunque el balance general de la temporada es positivo, la dura derrota por cinco a dos en el derbi contra el Atlético de Madrid ha sembrado dudas que la plantilla busca despejar con una victoria de prestigio ante la Vecchia Signora, justo antes de encarar El Clásico.

Sin embargo, el entrenador Xabi Alonso debe armar un rompecabezas para su alineación, ya que la enfermería merengue sigue siendo considerable, afectando con especial dureza a la línea defensiva. A las bajas ya conocidas se sumó recientemente la de Dani Ceballos.

Bajas confirmadas del Real Madrid vs Juventus: jugadores lesionados

El Real Madrid tiene a seis jugadores en el parte médico. Dos de ellos están totalmente descartados, mientras que otros tres tienen muy difícil su participación en el duelo europeo.

Antonio Rüdiger : es baja de larga duración. El central alemán (lesión en el recto anterior) no volverá hasta finales de noviembre o diciembre.

: es baja de larga duración. El central alemán (lesión en el recto anterior) no volverá hasta finales de noviembre o diciembre. Ferland Mendy: el lateral francés, quien acumula casi cinco meses de baja, ha vuelto a entrenar con el grupo esta semana, lo cual es una gran noticia, pero su regreso a la competición aún no tiene fecha.

el lateral francés, quien acumula casi cinco meses de baja, ha vuelto a entrenar con el grupo esta semana, lo cual es una gran noticia, pero su regreso a la competición aún no tiene fecha. Dani Ceballos : Es la baja más reciente. Sufre molestias en los isquios que lo dejan fuera del partido de LaLiga contra el Getafe y lo convierten en seria duda para el choque contra la Juventus.

: Es la baja más reciente. Sufre molestias en los isquios que lo dejan fuera del partido de LaLiga contra el Getafe y lo convierten en seria duda para el choque contra la Juventus. Dani Carvajal y Trent Alexander-Arnold : Ambos laterales (lesionados en el sóleo y el bíceps femoral, respectivamente) apuran sus recuperaciones. Aunque ya pisan césped, el plan del cuerpo técnico es no arriesgarlos y que puedan estar en la convocatoria de El Clásico, por lo que su presencia ante el equipo italiano es casi imposible.

: Ambos laterales (lesionados en el sóleo y el bíceps femoral, respectivamente) apuran sus recuperaciones. Aunque ya pisan césped, el plan del cuerpo técnico es no arriesgarlos y que puedan estar en la convocatoria de El Clásico, por lo que su presencia ante el equipo italiano es casi imposible. Dean Huijsen: El central español, quien se perdió la convocatoria de su selección por una lesión muscular en el sóleo, tampoco estará contra el Getafe. No obstante, fuentes del club son optimistas y esperan que pueda recibir algunos minutos el miércoles ante la Juventus para probarse de cara al Clásico.

Jugadores del Real Madrid suspendidos en la Champions League

En el apartado disciplinario, el Real Madrid no presenta jugadores sancionados, por lo que Xabi Alonso tendrá a todos sus elementos disponibles que no se encuentren en el parte médico.

Con estas noticias, los merengues buscan dar un paso sólido dentro de la fase de liga de la Championes League, pero con más de un ojo puesto en el fin de semana y un duelo crucial vs Barcelona dentro de LaLiga.

