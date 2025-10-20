El Clásico entre el Real Madrid y el FC Barcelona: guía, récord histórico, estadísticas y más

El FC Barcelona y el Real Madrid son dos de los equipos más conocidos a lo largo del globo terráqueo y una de las mayores rivalidades del mundo y, por supuesto, del fútbol español. Son los dos clubes que más títulos han ganado en España y presentan una rivalidad de altos vuelos que se puede palpar cada vez que ambos equipos se enfrentan sobre el terreno de juego, todas las temporadas el partido que enfrenta a culés y merengues es uno de los más esperados por los aficionados de este deporte.

El Clásico es uno de los partidos más grandes y que más expectativas genera. Este domingo 26 de mayo se jugará el primer Clásico de la temporada 2025/26, correspondiente a la 10ª jornada de LaLiga.

¿Cuándo se inició la rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid?

El primer partido que disputaron ambos clubes trata del año 1902 cuando el Real Madrid apenas contaba con dos meses de vida y el conjunto catalán con dos años y medio desde su fundación. Este partido, no oficial, se trataba de las semifinales de la conocida popularmente como la Copa de la Coronación. Este enfrentamiento acabó con victoria del conjunto catalán con un resultado de tres goles a uno.

Algunos otros motivos de la rivalidad entre el FC Barcelona y el Real Madrid

Durante la década de los 40 la rivalidad entre ambos aumentó debido a la política. En un periodo en el que en España reinaba la dictadura franquista, el jefe de Estado, Francisco Franco, suprimía lenguas y anglicismos con la idea de unificar el Estado, lo que afectó al ámbito deportivo.

El FC Barcelona, afín a una autonomía catalana, vio como varios aspectos sufrían un drástico cambio. Durante esta época el Real Madrid y el FC Barcelona se enfrentaban para las semifinales de Copa del año 1943 y las diferencias entre aficionados de ambos equipos empezaban a hacerse patentes en el graderío, creando esta rivalidad.

¿Por qué surgió el Clásico?

Este término se atribuía al partido que en más ocasiones se había dado y eso no llegó hasta la temporada 2011/12. Sin embargo, a este duelo entre el Real Madrid y el Barcelona ya se le conocía como "El Clásico" con anterioridad debido a que en los últimos años ambos clubes eran los que mejor registro y éxitos tenían en el territorio nacional español.

En los últimos años del siglo XX a este enfrentamiento se le conocía -por parte de la prensa para darle más emoción a los encuentros-, como el partido del siglo. La rivalidad entre culés y merengues empieza a hacerse notoria a mitad del siglo XX cuando el Real Madrid empezó a dominar en un deporte en el que hasta el momento lo había hecho el FC Barcelona, siendo estos dos equipos los clubes a batir

¿Cuántas veces se han enfrentado en partidos oficiales?

FC Barcelona y Real Madrid se han enfrentado en numerosas ocasiones a lo largo de los años. En total se han visto la cara en competiciones oficiales en 260 ocasiones en partido oficial, teniendo en cuenta competiciones europeas, liga española y Copa del Rey.

Partidos ganados, empatados y perdidos

Real Madrid: 105 victorias

Empates: 52

FC Barcelona: 103 triunfos

La mayor goleada del Real Madrid al FC Barcelona

La mayor goleada que se ha dado en este partido por parte del Real Madrid al FC Barcelona data del año 1943 en el partido correspondiente a la Copa, el Real Madrid tenía que remontar el tres a cero favorable a los culés en el partido de ida y finalmente consiguieron una victoria por 11-1.

La mayor goleada del FC Barcelona al Real Madrid

Por otro lado la mayor goleada que el FC Barcelona le ha propiciado al club blanco trata del campeonato liguero de la temporada 1950/51 donde el conjunto catalán se llevó el partido después de vencer a su rival por 7-2.

La primera final entre ambos

La primera final que disputaron ambos equipos trata del 21 de junio de 1936 en la final de la Copa de la República, aquel partido disputado en Valencia acabaría con una victoria del Real Madrid sobre el FC Barcelona por dos goles a uno.

Segunda final

Esta final es conocida como "La final de las Botellas" y es que en el año 1968 el FC Barcelona y el Real Madrid se enfrentaban en la final de Copa en el Santiago Bernabéu, esta vez fue el conjunto culé el que ganaría el final por un gol a cero. Esta final se recuerda por el lanzamiento de botellas por parte de los aficionados blancos debido a su descontento con el arbitraje del partido.

¿Cuántas veces se han enfrentado en finales ambos equipos?

A lo largo de la historia son 18 finales las que han disputado el FC Barcelona y el Real Madrid, ya sea Supercopa de España, Copa del Rey o Copa de la Liga. El Real Madrid se ha llevado nueve de ellas mientras que los culés han ganado las otras 9.

Enfrentamientos en Champions League

Son ocho las veces que el Real Madrid y el FC Barcelona han disputado enfrentamientos de la máxima competición europea, la Champions League. El reparto ha sido de dos victorias para los culés, tres para el conjunto madridista y otros tres empates. El primer enfrentamiento se dio en la edición celebrada en 1959/60 donde el conjunto blanco se impuso en el global por un dos a seis.

La última vez que se cruzaron en esta competición europea fue hace algo más de 10 años, en la temporada 2010/11, en una de las edades doradas de "El Clásico", en el partido de ida, celebrado en el Bernabéu se impuso el FC Barcelona por dos goles a cero y en la vuelta empataron a uno, de esta manera el equipo entrenado por Pep Guardiola en aquel momento eliminó a su eterno rival y llegó a la final de la Champions League, ganándola ante el Manchester United.

Máximo goleador del FC Barcelona

El máximo goleador del FC Barcelona en este tipo de partidos -y el máximo goleador de ambos equipos- es Leo Messi, quien ha anotado 26 goles al Real Madrid.

Máximo goleador del Real Madrid

Por parte de los máximos goleadores del Real Madrid al FC Barcelona está empatado entre dos leyendas del fútbol. Tanto Alfredo Di Stéfano como Cristiano Ronaldo han anotado hasta en 18 ocasiones al conjunto culé.

Jugadores con más clásicos

Real Madrid: Sergio Ramos - 45 partidos

FC Barcelona: Sergio Busquets - 48 partidos

Títulos del FC Barcelona

Competición Títulos LaLiga 28 Copa del Rey 32 Supercopa de España 15 Champions League 5 Supercopa de Europa 5 Mundial de Clubes 3 Copa de la Liga 2 Copa Eva Duarte 3 Recopa de Europa 4 Copa de Ferias 3 Copa Latina 2

Títulos Real Madrid

Competición Títulos LaLiga 36 Copa del Rey 20 Supercopa de España 13 Champions League 15 Supercopa de Europa 6 Mundial de Clubes 5 Copa de la UEFA 2 Copa Latina 2 Copa de la Liga 1 Copa Eva Duarte 1 Copa Iberoamericana 1 Copa Intercontinental 3 Copa Internacional de la FIFA 1

