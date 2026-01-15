Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Levante

El Real Madrid regresa este sábado 17 de enero al Santiago Bernabéu con el ambiente caldeado. Tras la sorpresiva eliminación en Copa del Rey ante el Albacete y la reciente salida de Xabi Alonso, el equipo blanco recibe al Levante en la Jornada 20 de LaLiga.

Ya no hay margen de error: situados a cuatro puntos del líder Barcelona, los merengues están obligados a ganar para no descolgarse de la pelea por el título.

El debut liguero de Álvaro Arbeloa en el banquillo llega acompañado de un ultimátum desde la planta noble. Según reportes, la directiva ha transmitido al vestuario que la responsabilidad ahora recae totalmente sobre los jugadores; sin embargo, el nuevo técnico deberá buscar esa reacción con una defensa que sigue en cuadro.

Jugadores lesionados del Real Madrid frente al Levante

La enfermería de Valdebebas no da tregua, especialmente en la línea defensiva, donde Arbeloa tendrá que hacer malabares para armar una zaga competitiva.

Antonio Rüdiger (Duda seria): El central alemán es la gran incógnita. Arrastra una lesión en la rodilla sufrida durante la Supercopa de España contra el Atlético. Aunque su fecha estimada de retorno coincide con este partido, su participación se decidirá en el último momento. Si no llega, la defensa central queda en una situación crítica.

(Duda seria): El central alemán es la gran incógnita. Arrastra una lesión en la rodilla sufrida durante la Supercopa de España contra el Atlético. Aunque su fecha estimada de retorno coincide con este partido, su participación se decidirá en el último momento. Si no llega, la defensa central queda en una situación crítica. Trent Alexander-Arnold (Baja): El lateral inglés sigue fuera por una lesión en el muslo que lo aqueja desde diciembre. Aunque viajó a la Supercopa, no está listo para competir y su regreso está programado hasta principios de febrero (posiblemente ante Valencia el día 8).

(Baja): El lateral inglés sigue fuera por una lesión en el muslo que lo aqueja desde diciembre. Aunque viajó a la Supercopa, no está listo para competir y su regreso está programado hasta principios de febrero (posiblemente ante Valencia el día 8). Éder Militão (Baja de larga duración): El brasileño continúa descartado por una lesión severa en los isquiotibiales. Los pronósticos médicos indican que le restan al menos un par de meses más de recuperación.

(Baja de larga duración): El brasileño continúa descartado por una lesión severa en los isquiotibiales. Los pronósticos médicos indican que le restan al menos un par de meses más de recuperación. Ferland Mendy (Baja): El lateral francés, prácticamente inédito esta temporada con solo tres apariciones, vuelve a estar fuera de combate por problemas en la pantorrilla.

Ausencia internacional

Brahim Díaz (Baja por Copa África): El atacante no está disponible ya que disputará la gran final de la Copa Africana de Naciones este domingo con Marruecos frente a Senegal. Se espera su reincorporación para el duelo de Champions contra el Mónaco la próxima semana.

Jugadores suspendidos del Real Madrid frente al Levante

En medio de la tormenta, una buena noticia: el Real Madrid no tiene jugadores sancionados para este encuentro. La disciplina no será un problema para Arbeloa, quien tendrá disponibles a todos los efectivos que estén sanos físicamente.

El Levante llega a Chamartín en situación desesperada, ocupando el puesto 19 de la tabla con solo 14 puntos. Dirigidos por Luís Castro, los granotas vienen de empatar 1-1 contra el Espanyol y buscarán aprovechar el momento de inestabilidad madridista para sumar en su lucha por la permanencia.

