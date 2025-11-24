Este miércoles 26 de noviembre el Real Madrid visitará al Olympiacos en la Jornada 5 de la UEFA Champions League con el firme objetivo de volver a la senda del triunfo y mantenerse en las primeras posiciones de la clasificación tras tres triunfos y una derrota.

El cuadro griego por su parte espera hacer valer su localía, aunque no han podido ganar en lo que va del torneo tras dos empates y dos derrotas.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

Lesionados de Real Madrid para enfrentarse al Olympiacos

🚨 Convocatoria del Real Madrid para el partido de mañana ante el Elche ✅



La lista presenta varias bajas destacadas: Dani Carvajal, Franco Mastantuono, Éder Militão, Tchouaméni, David Alaba y Antonio Rüdiger ❌#RealMadrid pic.twitter.com/SV0Fmhs5WZ — FuerzaBlanca RM (@FuerzablancaRM) November 22, 2025

El defensor español Dani Carvajal fue intervenido de la rodilla derecha y su ausencia podría ser de dos a tres meses según su evolución, por lo que entre enero y febrero del próximo año estaría de regreso.

Por su parte, Antonio Rüdiger tiene previsto volver a mediados de diciembre. El alemán sufrió una lesión en el recto anterior de la pierna izquierda el 12 de septiembre en el entrenamiento previo al duelo contra la Real Sociedad, tendrá que esperar hasta inicios o mediados de diciembre para tener opciones de volver a jugar.

El mediocampista defensivo Aurélien Tchouaméni sufrió una lesión en el muslo y se espera su retorno a principios de diciembre.

Los lesionados ante Elche se manendrían para Champions | JOSE JORDAN/GettyImages

Después de la Fecha FIFA, el cuadro blanco anunció en sus redes sociales que a Éder Militão se le ha diagnosticado una lesión muscular en el aductor mayor de su pierna derecha. Por lo que estará fuera para este duelo.

A Franco Mastantuono se le diagnosticó una pubalgia y se estima que volvería a estar disponible para Xabi a finales de noviembre o principios de diciembre.

David Alaba se lesionó durante el último parón de selecciones, aunque no jugó con Austria por su lesión en el sóleo, el ex del Bayern Múnich volvió a Valdebebas con una sobrecarga muscular se desconoce su evolución, pero es posible que siga ausente algunas semanas.

Suspendidos de Real Madrid para enfrentarse al Olympiacos

Xabi Alonso no tendrá suspendidos | Angel Martinez/GettyImages

El conjunto entrenado por Xabi Alonso no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro griego por motivos de sanción.

