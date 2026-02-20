Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse a Osasuna

El Real Madrid saltará al campo de El Sadar este sábado 21 de febrero para medirse ante Osasuna por la vigesimoquinta jornada de La Liga. Esto será en la previa de lo que será el encuentro de vuelta de los playoffs de la Champions League ante el Benfica en el Santiago Bernabéu,

Los merengues llegan al partido como líderes del certamen con 60 unidades, dos por encima del Barcelona. Los Rojillos, por su parte, acumulan 30 puntos y se ubican en la 10° posición, a seis de los puestos de descenso.

Si bien la plantilla no tuvo que lamentar lesiones o sanciones en sus últimos partidos, tres jugadores permanecen en la enfermería y no podrán estar en el próximo compromiso.

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse a la Real Sociedad

Rodrygo continúa al margen a raíz de una tendinitis en el isquiotibial derecho. El atacante evoluciona día a día y su regreso dependerá de cómo responda en los próximos entrenamientos.

En el caso de Jude Bellingham, el inglés arrastra una lesión en el músculo semitendinoso que sufrió frente al Rayo Vallecano. Aunque el club no fijó plazos concretos, se estima que no jugará al menos hasta abril.

La tercera baja es la de Éder Militão. El central padeció una rotura en el bíceps femoral izquierdo durante el encuentro ante el Celta de Vigo y al igual que Bellingham, su regreso no se daría hasta comienzos de abril. El defensor aún intenta recuperar continuidad tras la prolongada ausencia que tuvo la temporada pasada por su grave lesión de rodilla.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Rodrygo Tendinitis en el isquio de su pierna derecha Descartado Incierta Jude Bellingham Lesión en el músculo semitendinoso Descartado 01/04/2026 Éder Militão Rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda Descartado 01/04/2026

Sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Osasuna

Real Madrid V Real Sociedad - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

El Real Madrid no cuenta con ningún futbolista sancionado para el encuentro de este sábado, aunque tres jugadores deberán cuidarse de ser amonestados para evitar perderse el partido de la fecha 26 frente a Getafe.

Álvaro Carreras, Dean Huijsen y Franco Mastantuono llegarán al estadio del Sadar con 4 amarillas. Los defensores se estima que estarán en el once inicial, mientras que el argentino ocupará en lugar en el banco de suplentes.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP