Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Real Oviedo

La buena noticia para el Real Madrid es que la temporada ya está por terminar. La penúltima fecha de LaLiga lo pone frente a frente con el Real Oviedo en el Santiago Bernabéu. El Merengue cierra el año futbolístico sin trofeos, con peleas en el vestuario y con un DT que nunca terminó de enamorar. El Real Oviedo, por su parte, lo termina descendiendo a segunda división.

Para completar el mal panorama, los dirigidos por Álvaro Arbeloa tienen casi un equipo entero en la enfermería y los estudios no indican recuperaciones para este partido.

Alvaro Arbeloa Press Conference For Real Madrid - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Lesionados del Real Madrid

El plantel y los hinchas del Merengue continúan conmocionados por el conflicto entre Aurélien Tchouaméni y Federico Valverde. El uruguayo terminó hospitalizado por un traumatismo de cráneo y quedó afuera del compromiso frente al Barcelona y, según el parte médico, será baja hasta finales de mayo. El francés, por su parte, fue titular en el Clásico.

Kylian Mbappé tampoco formaría parte de la convocatoria. El delantero francés continúa con la recuperación de la molestia muscular en el tendón de la corva que viene arrastrando hace ya unas cuantas semanas. Durante los últimos días también quedó envuelto en una polémica por su viaje a Cerdeña en plena temporada.

Éder Militao, Rodrygo, Ferland Mendy y Dani Carvajal no volverán durante el curso por sus respectivas lesiones de larga duración. Arda Güler, por su parte,continúa afuera por una molestia muscular, aunque su regreso podría producirse antes del cierre del año futbolístico.

Dani Ceballos también aparece entre las bajas luego de sufrir una molestia en el tobillo durante un entrenamiento realizado la semana pasada, además de los rumores a su alrededor sobre una mala relación con el DT y una posible salida del Merengue cuando finalice la temporada. A la lista se sumó Dean Huijsen, quien sintió una molestia muscular durante la entrada en calor del clásico y permanece bajo evaluación para el duelo del jueves en el Bernabéu.

Jugador Lesión Estado Fecha estimativa de regreso Kylian Mbappé Desgarro muscular En duda Incierta Éder Militao Rotura en el bíceps femoral Descartado Septiembre Arda Güler Lesión en el bíceps femoral Descartado Finales de mayo Rodrygo Rotura de ligamento cruzado y menisco Descartado Septiembre Dani Carvajal Fisura en el pie Descartado Incierta Ferland Mendy Lesión en el isquio derecho Descartado Septiembre/octubre Federico Valverde Traumatismo craneal Descartado Finales de mayo Dean Huijsen Molestia muscular En duda Incierta Dani Ceballos Molestias en el tobillo derecho En duda Incierta

Suspendidos del Real Madrid

El conjunto merengue no registra jugadores suspendidos para enfrentar al Alavés.

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