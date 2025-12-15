Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Talavera

Este miércoles 17 de diciembre el Real Madrid visitará al Talavera en el partido de los dieciseisavos de final de la Copa del Rey con el firme objetivo avanzar sin complicaciones a la siguiente ronda. El cuadro merengue usaría un cuadro alternativo para darle descanso a la mayoría de sus titulares y darle actividad a los que no han tenido mucha actividad en lo que va de la temporada.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto merengue para este partido.

🏆 ¡Rivalazo en Copa!



Nos enfrentaremos a todo un @realmadrid en los dieciseisavos de final de la Copa del Rey ¡y en El Prado!#CopaDelRey #LaCopaMola pic.twitter.com/iw4MOQ5dVW — CF Talavera de la Reina (@CFTalavera) December 9, 2025

Lesionados del Real Madrid para enfrentarse al Talavera

Ferland Mendy desconoce su retorno | Quality Sport Images/GettyImages

Hace unas semanas el Real Madrid informó que Ferland Mendy presenta una lesión muscular en el bíceps femoral de su pierna derecha. Aún no se sabe con exactitud cuál será el tiempo de recuperación, pero se estima que no volverá hasta 2026.

El defensor español Dani Carvajal fue intervenido de la rodilla derecha y su ausencia podría ser de dos a tres meses según su evolución, por lo que entre enero y febrero del próximo año estaría de regreso.

David Alaba se lesionó durante el último parón de selecciones, aunque no jugó con Austria por su lesión en el sóleo, el ex del Bayern Múnich volvió a Valdebebas con una sobrecarga muscular. Se desconoce su evolución y el tiempo de baja, pero es posible que siga ausente algunas semanas.

Éder Militao volverá hasta el 2026 | NurPhoto/GettyImages

La semana pasada se perdió a Éder Militao, los servicios médicos del Real Madrid le han diagnosticado una rotura en el bíceps femoral de la pierna izquierda con afectación del tendón proximal. La lesión frente al Celta le tendrá apartado de los terrenos de juego entre tres y cuatro meses.

El francés Eduardo Camavinga aún no está recuperado del esguince de tobillo que sufrió ante el Athletic Club y sigue siendo duda para este duelo. En e último partido ante el Alavés no fue ni convocado,

Trent Alexander-Arnold ha estado muy afectado con las lesiones | Diego Souto/GettyImages

También, se anunció que Trent Alexander-Arnold presenta una lesión muscular en la pierna izquierda, sufrida en el partido contra el Athletic Club en San Mamés.

El lateral inglés, que abandonó el campo en el inicio del segundo tiempo, estará fuera de las canchas por un período estimado de ocho a diez semanas (es decir hasta el mes de febrero), lo que supone un duro golpe para el equipo de Xabi Alonso en plena fase decisiva de la temporada.

Suspendidos del Real Madrid para enfrentarse al Talavera

Xabi Alonso no tendrá jugadores suspendidos | Image Photo Agency/GettyImages

El conjunto entrenado por Xabi Alonso no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro de Talavera por motivos de sanción.

Por otro lado, hay que recordar que Antonio Rüdiger fue sancionado con seis partidos de suspensión, luego de lo sucedido en la final de Copa del Rey anterior, sin embargo, el alemán ya los habría cumplido en LaLiga.

MÁS NOTICIAS SOBRE EL REAL MADRID EN NUESTRO CANAL DE WHATSAPP