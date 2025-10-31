Lesionados y sancionados del Real Madrid para enfrentarse al Valencia

Luego de imponerse 2-1 al Barcelona en El Clásico, gracias al francés Kylian Mbappé y al británico Jude Bellingham, el Real Madrid sigue en la cima de LaLiga con 27 unidades, sacando precisamente cinco a su escolta, que resulta ser el cuadro culé, por lo que podría darse el lujo de dejar ir puntos sin que pase nada, mas el ADN de los merengues los llama a conseguir otro triunfo.

El próximo rival de los blancos es el Valencia, este sábado 1 de noviembre en el Estadio Santiago Bernabéu. Los Chés no la están pasando nada bien, ya que son antepenúltimos de la clasificación con apenas nueve unidades, aunque al menos tuvieron una alegría entre semana al golear 0-5 al Maracena en la primera ronda de la Copa del Rey, mientras en su duelo pasado del torneo local sucumbieron 0-2 frente al Villarreal. Eso sí, el Real Madrid no puede confiarse porque la última vez que los Naranjeros visitaron la Casa Blanca se llevaron el encuentro por marcador de 1-2 con tantos del franco-guineano Mouctar Diakhaby y Hugo Duro, mientras el brasileño Vinicius Junior descontó por los locales.



De cara a este choque y según lo compartido por el medio 'Defensa Central', el técnico Xabi Alonso ya platicó con el argentino Franco Mastantuono y Dani Ceballos para mentalizarlos de que verán acción el fin de semana.

🚨⚪ El Merengue informó que Dani Carvajal fue intervenido hoy con éxito mediante artroscopia en la rodilla derecha. Estará fuera de las canchas entre seis y diez semanas. pic.twitter.com/BRFnSBuH9E — TyC Sports (@TyCSports) October 28, 2025

Por otro lado, las bajas para enfrentar a los Murciélagos son el alemán Antonio Rudiger y el austriaco David Alaba, que llevan tiempo en la enfermería, pero ahora se les unió Dani Carvajal, que acabó con molestias en El Clásico, así que fue sometido con éxito a una artroscopia en la rodilla derecha. Y aunque no se especificó cuánto tiempo estará fuera de circulación, reportes desde España señalan que podría tratarse de dos meses, dependiendo de su evolución. Con su baja, el inglés Trent Alexander-Arnold volvería a ocupar la lateral derecha.



Con respecto al francés Ferland Mendy, ya apareció en el banquillo para El Clásico, así que estaría listo para reaparecer en cualquier momento tras haber sufrido hace un tiempo una ruptura del tendón proximal en el cuádriceps derecho.

🟥 Andriy Lunin, sancionado por su actitud agresiva con los jugadores del Barça



✍️ Tarjeta roja que el colegiado español Soto Grado recogió así en su acta arbitral: "En el minuto 90 el jugador Lunin, Andrii fue expulsado por el siguiente motivo: por salir de su banquillo hacia… pic.twitter.com/k2U2ZPZPVY — Mundo Deportivo (@mundodeportivo) October 29, 2025

Finalmente, se debe recordar que los ánimos acabaron encendidos en El Clásico, pues se armó una trifulca que acabó con las amonestaciones de Vinicius y sus compatriotas Rodrygo Goes y Éder Militao, no obstante, hubo alguien que sí recibió el cartón rojo y fue el arquero ucraniano Andriy Lunin, quien no podrá estar en el banquillo frente a los Chés.

¿Qué jugadores tiene lesionados el Real Madrid?

David Alaba: tiene una sobrecarga muscular y todavía no puede participar. Se espera su retorno para finales de noviembre.

Antonio Rüdiger: todavía no se recupera de la lesión sufrida a principios de temporada en los isquiotibiales. Los reportes oficiales señalan que podría volver para el 12 de diciembre.

Dani Carvajal: recién operado con éxito de la rodilla derecha y al menos estaría fuera hasta inicios del 2026.

¿Qué jugadores tiene suspendidos el Real Madrid?

Andriy Lunin: El Comité de Disciplina lo suspendió por ‘una conducta contraria al buen orden deportivo’, pese a que el equipo presentó una defensa argumentando que salió del banquillo únicamente para evitar una confrontación mayor entre Ferran Torres y Vinicius.

