Lesionados y sancionados de Tigres vs San Luis

La Liga MX está de vuelta con el Clausura 2026, un torneo donde el Toluca buscará hacerse con el tricampeonato, pero al mismo tiempo, es una revancha para los Tigres, que se quedaron a nada de acariciar la gloria, mas los penales terminaron dictando todo a favor de los choriceros.

📹🐯 ¡Martes de trabajo a tope con la mira puesta en la Jornada 1 del Torneo!



¡Gran esfuerzo, equipo! 👏🏼👏🏼👏🏼 pic.twitter.com/PaGo750Tot — Club Tigres 🐯 (@TigresOficial) January 7, 2026

El primer destino de los felinos para este nuevo semestre es el Estadio Alfonso Lastras, donde se medirá contra el Atlético San Luis, club que respaldó el proyecto del español Guillermo Abascal. El encuentro entre potosinos y regios está marcado para este domingo 11 de enero.



Para este nuevo campeonato, los universitarios no han dado a conocer ninguna alta, pero con respecto a las bajas, oficializó varias: Javier Aquino, Sebastián Córdova, Eduardo Tercero, Eugenio Pizzuto, Fernando Tapia y Bernardo Parra. Sin embargo, a excepción de Aquino, el resto estaban prácticamente descartados semana a semana para el técnico argentino Guido Pizarro.

¿Qué jugador nos perdimos? 🤔



Marcelo Flores volvió a ser convocado por Canadá, ahora para el partido amistoso ante Guatemala. pic.twitter.com/wsRDfSyMhr — Futbol Picante (@futpicante) January 6, 2026

La U de Nuevo León podrá iniciar con todo este torneo, ya que no tiene lesionados en sus filas, pero no por eso contaría con el cien por ciento de su plantilla. Tal es el caso de Marcelo Flores, quien fue convocado por la selección de Canadá para un campo de entrenamiento internacional y un choque amistoso ante Guatemala. Los futbolistas fueron citados el 8 de enero, preparándose para el cotejo frente a los chapines el 17 de enero. Con esto, el extremo se perdería el encuentro contra los potosinos, Pumas y Toluca.



Ya con respecto al tema de los sancionados, Tigres no podrá contar con Juan Pablo Vigón, recordando que se fue expulsado en la gran final de vuelta. El pivote se burló del joven Oswaldo Virgen justo cuando iba a tirar su penal en la tanda, posteriormente, cuando los choriceros terminaron campeones, el universitario agredió al argentino Franco Romero, recibiendo doble sanción, así que tampoco podrá enfrentar a la UNAM.

¡SE CALIENTA 'CAPITÁN' VIGÓN!😳



Durante el festejo del título del Toluca, Juan Pablo Vigón cayó en la provocación del rival, salió corriendo detrás de un jugador escarlata para darle un tremendo puñetazo en la cabeza😮‍💨



La situación, para fortuna, no pasó a mayores... ¿Debe… pic.twitter.com/4JBzm0qkm8 — Claro Sports (@ClaroSports) December 15, 2025

¿Qué jugadores tiene lesionados Tigres?

Ninguno

¿Qué jugadores tiene sancionados Tigres?

Juan Pablo Vigón: dos partidos por agresión en la final de vuelta ante Toluca.