Lesionados y suspendidos del América para enfrentarse a Chivas

El Clásico Nacional paraliza nuevamente al fútbol mexicano. Este sábado 14 de febrero, el Club América visita a las Chivas del Guadalajara en el Estadio Akron, en un duelo correspondiente a la sexta fecha del Clausura 2026.

El equipo azulcrema llega a Zapopan con la intención de dar un golpe de autoridad en territorio tapatío y confirmar la recuperación mostrada en sus últimos compromisos.

El enfrentamiento ante el Rebaño Sagrado representa no solo la disputa por los tres puntos, sino también la oportunidad de frenar el paso perfecto del acérrimo rival ante su propia afición.

A pesar de la carga de partidos, que incluyó un compromiso internacional a mitad de semana contra el Olimpia, el cuerpo técnico ha logrado gestionar las cargas físicas para contar con la mayoría de sus piezas fundamentales en condiciones de disputar el partido más esperado de la temporada regular.

Rapha Veiga apunta a titular en el partido vs Chivas | Agustin Cuevas/GettyImages

Lesionados del América para enfrentar a Chivas

El parte médico de las Águilas luce bastante limpio para este compromiso, ya que el club no cuenta con lesionados confirmados de gravedad; sin embargo, la atención se centra en la figura de Alejandro Zendejas. El volante ofensivo presentó problemas musculares en el enfrentamiento previo ante Monterrey, justo después de hacerse presente en el marcador.

Zendejas fue baja de último minuto para el partido a mitad de semana en Concachampions, una decisión tomada por precaución para asegurar que su recuperación estuviera al 100 por ciento de cara al Clásico.

Aunque se espera que el jugador sea incluido en la convocatoria, su estado físico sugiere que llegará "entre algodones", por lo que es probable que no dispute los 90 minutos y su participación se vea limitada.

Zendejas tiene molestias musculares y su estado es una incógnita, aunque apunta a ser titular vs Chivas | YURI CORTEZ/GettyImages

La gran noticia para la afición americanista es la disponibilidad de sus nuevas incorporaciones. Vinicius Lima ya está listo para tener minutos y se une a Raphael Veiga como los grandes nombres que llegaron para potenciar el ataque en este cierre de mercado.

Por otro lado, el lateral izquierdo Thiago Espinosa apenas se integró al grupo el miércoles pasado tras aterrizar en México, por lo que su presencia en el avión a Guadalajara dependerá de la rapidez en sus trámites reglamentarios y de su adaptación en los últimos entrenamientos previos al viaje.

Jugador Lesión Estado Fecha estimada de regreso Alejandro Zendejas Molestias musculares Duda Por confirmar

Sancionados del América para enfrentar a Chivas

En el rubro disciplinario, el equipo dirigido por André Jardine respira con tranquilidad. El América no cuenta con jugadores suspendidos para esta jornada, lo que permite al estratega brasileño diseñar su esquema táctico sin las limitaciones que imponen las tarjetas rojas o la acumulación de amonestaciones.

Con un plantel que recupera nombres clave y suma talento de jerarquía internacional, el cuadro azulcrema buscará imponer condiciones en el Estadio Akron. El objetivo es claro: llevarse la victoria en una fecha tan significativa como el 14 de febrero y reafirmar su condición de candidato al título en este 2026.

