Lesionados y suspendidos de América para enfrentarse a Pumas UNAM
Este sábado 21 de marzo el Club América recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con el firme objetivo vencer a los felinos en una edición más del Clásico Capitalino.
Las Águilas vienen de un triunfo en casa 2-0 el pasado fin de semana frente al conjunto mazatleco con goles de Raphael Veiga y Vinicius Lima. Además, entre semana disputaron su pase a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 frente al Philadelphia Union.
Por su cuenta, el cuadro universitario viene con el ánimo a tope, luego de haber conseguido un empate con sabor a victoria tras haber igualado a la Máquina Celeste, después de ir perdiendo 0-2 en Ciudad Universitaria.
A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto azulcrema para este partido en el Olímpico Universitario.
Lesionados del América para enfrentarse a Pumas UNAM
La lesión más reciente y dolorosa de un elemento titular ha sido la de Luis Ángel Malagón, el portero tricampeón se rompió el tendón de Aquiles en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 frente al Philadelphia Union y desafortunadamente se perderá la Copa del Mundo 2026 a la cual estaba por acudir como primer o segundo portero. Ahora, tendrá que trabajar y posiblemente lo tengamos de vuelta en las canchas hasta el próximo año.
El atacante chilenio, Víctor Dávila, tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El jugador chileno estará ocho meses fuera tras la lesión de rodilla que sufrió durante la derrota del Club América ante FC Juárez a principios del mes de marzo.
Isaías Violante desde principios de marzo presentó una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Su recuperación será de un a dos meses dependiendo su evolución.
El joven defensor mexicano Dagoberto Espinoza sufrió la misma lesión, una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda desde finales del septiembre del 2025. El jugador se mantiene en recuperación.
El delantero Henry Martín seguirá siendo duda luego de seguir presentando molestias fisícas, al principios del torneo parecía que ya las había superado y nuevamente cayó en el bache, el cuerpo técnico no lo quiere arriesgar, por eso lo llevan semana a semana.
Jugador
Lesión
Estado
Posible regreso
Luis Ángel Malagón
Ruptura del tendón de Aquiles
Descartado el resto del torneo
Entre 9 a 10 meses
Víctor Dávila
Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha
Descartado el resto del torneo
Entre 7 a 9 meses
Isaías Violante
Lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha
En recuperación
Entre 4 a 8 semanas dependiendo de su evolución
Dagoberto Espinoza
Rotura de ligamento cruzado anterior
En la parte final de su rehabilitación
Finales de marzo
Henry Martín
Molestias físicias
En recuperación
Próximos días según sensaciones
Suspendidos del América para enfrentarse a Pumas UNAM
El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro del Pedregal por motivos de sanción.
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Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.