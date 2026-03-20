Lesionados y suspendidos de América para enfrentarse a Pumas UNAM

Este sábado 21 de marzo el Club América recibirá al Club Universidad Nacional en la correspondiente Jornada 12 del Torneo Clausura 2025 de la Liga MX con el firme objetivo vencer a los felinos en una edición más del Clásico Capitalino.

Las Águilas vienen de un triunfo en casa 2-0 el pasado fin de semana frente al conjunto mazatleco con goles de Raphael Veiga y Vinicius Lima. Además, entre semana disputaron su pase a los cuartos de final de la Concacaf Champions Cup 2026 frente al Philadelphia Union.

Por su cuenta, el cuadro universitario viene con el ánimo a tope, luego de haber conseguido un empate con sabor a victoria tras haber igualado a la Máquina Celeste, después de ir perdiendo 0-2 en Ciudad Universitaria.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto azulcrema para este partido en el Olímpico Universitario.

Lesionados del América para enfrentarse a Pumas UNAM

PARTE MÉDICO



El Club América informa que los resultados médicos practicados a Luis Ángel Malagón arrojan una ruptura del tendón de Aquiles.



Nuestro arquero será sometido a un tratamiento quirúrgico. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución.#SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/CjpQiYZvRC — Club América (@ClubAmerica) March 11, 2026

La lesión más reciente y dolorosa de un elemento titular ha sido la de Luis Ángel Malagón, el portero tricampeón se rompió el tendón de Aquiles en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 frente al Philadelphia Union y desafortunadamente se perderá la Copa del Mundo 2026 a la cual estaba por acudir como primer o segundo portero. Ahora, tendrá que trabajar y posiblemente lo tengamos de vuelta en las canchas hasta el próximo año.

🚨¡ALERTAS EN AMÉRICA! 🤕❌



Víctor Dávila sale lesionado del partido ante Juárez después de una jugada donde sin intervención de otro jugador termina con la pierna atorada en el césped y la rodilla derecha pierde su posición natural



Imágenes en hilo 🧵 pic.twitter.com/ZQ8Nd2d63K — Claro Sports (@ClaroSports) March 5, 2026

El atacante chilenio, Víctor Dávila, tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha. El jugador chileno estará ocho meses fuera tras la lesión de rodilla que sufrió durante la derrota del Club América ante FC Juárez a principios del mes de marzo.

🏥 ¡Última hora! América confirma gravedad de la lesión de Víctor Dávila e inesperada baja de Isaías Violante 🤕 🤕 pic.twitter.com/f7W5wOZ4Dg — TUDNRadio (@TudnRadio) March 6, 2026

Isaías Violante desde principios de marzo presentó una lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha. Su recuperación será de un a dos meses dependiendo su evolución.

🚨¡PÉSIMAS NOTICIAS EN LA CAPITAL! ⚽🤕❌



El Club América confirmó a través de un comunicado la lesión de su lateral, Dagoberto Espinoza, tras la jugada que lo obligó a salir de cambio en el juego ante Monterrey 😬



📌 El joven mexicano sufrió una lesión de ligamento cruzado… pic.twitter.com/YhAPP1tAuj — Claro Sports (@ClaroSports) September 22, 2025

El joven defensor mexicano Dagoberto Espinoza sufrió la misma lesión, una lesión de ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda desde finales del septiembre del 2025. El jugador se mantiene en recuperación.

⚡🦅 AMÉRICA, OTRA VEZ SIN HENRY



Henry Martín no fue convocado por André Jardine para el duelo de Club América ante Mazatlán FC.



Sigue recuperándose y Pato Salas apunta a la titularidad. ⚽



¿Volverá ante Philadelphia Union? 👀 pic.twitter.com/ssHlReNEUh — Quinto Partido (@quintopartidoof) March 16, 2026

El delantero Henry Martín seguirá siendo duda luego de seguir presentando molestias fisícas, al principios del torneo parecía que ya las había superado y nuevamente cayó en el bache, el cuerpo técnico no lo quiere arriesgar, por eso lo llevan semana a semana.

Jugador Lesión Estado Posible regreso Luis Ángel Malagón Ruptura del tendón de Aquiles Descartado el resto del torneo Entre 9 a 10 meses Víctor Dávila Ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha Descartado el resto del torneo



Entre 7 a 9 meses Isaías Violante Lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha En recuperación

Entre 4 a 8 semanas dependiendo de su evolución Dagoberto Espinoza Rotura de ligamento cruzado anterior En la parte final de su rehabilitación Finales de marzo Henry Martín Molestias físicias En recuperación Próximos días según sensaciones

Suspendidos del América para enfrentarse a Pumas UNAM

André Jardine sin ausentes por lesión | ALFREDO ESTRELLA/GettyImages

El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro del Pedregal por motivos de sanción.

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