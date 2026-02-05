Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentar al Mazatlán

Tuvieron que pasar 16 años para que Chivas tuviera un gran inicio como en este Clausura 2026, de la Liga MX, donde ha logrado cuatro victorias al hilo tras superar a Pachuca, Juárez, Querétaro y San Luis. Sin embargo, en aquel Bicentenario 2010, el equipo dirigido por José Luis ‘Güero’ Real extendió su racha hasta ocho encuentros perdiendo en la Jornada 9 contra Jaguares de Chiapas.

Por ello, el técnico argentino Gabriel Milito quiere seguir haciendo historia, así que el Rebaño Sagrado ya está enfocado en su siguiente rival, el Mazatlán, que está viviendo su último torneo en el máximo circuito y que hasta ahora no ha podido conocer la victoria al haber perdido todos sus duelos quedando sin ningún punto. Será este viernes 6 de febrero en el Estadio El Encanto cuando los rojiblancos buscarán su quinto triunfo, que al mismo tiempo los seguiría dejando en lo más alto de la tabla general.



Para encarar este compromiso, aún hay un futbolista que no podrá estar bajo las órdenes del Mariscal. Se trata de zaguero central, Gilberto ‘Tiba’ Sepúlveda, quien sigue en la lista de lesionados debido al esguince de tobillo izquierdo que sufrió durante la pretemporada.



Del otro lado están aquellos que no entran en planes del cuerpo técnico y que no han podido ser acomodados en otros equipos, tal como Alan Pulido, Erick Gutiérrez, Leonardo Sepúlveda y Eduardo ‘Dragón’ García. Ante este panorama, podrían ser enviados a entrenar con la sub-21.

Por último, el Guadalajara no tiene futbolistas suspendidos para medirse a los Cañoneros, pero hay algunos elementos que ya comenzaron a acumular tarjetas amarillas. El mexicoamericano Richard Ledezma tiene dos, mientras Raúl Rangel, Luis Romo, Daniel Aguirre y Omar Govea tienen una.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Gilberto Sepúlveda: recuperándose de un esguince de tobillo en el pie izquierdo.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

En Chivas no hay ningún jugador sancionado para disputar el partido frente a Mazatlán.

