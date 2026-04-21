Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Necaxa

Esta semana finaliza la fase regular del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y a mitad de semana en la Jornada 16 el Club Deportivo Guadalajara visitará en el Estadio Victoria al Club Necaxa.

Los dirigidos por Gabriel Milito vienen de propinarle una goleada al Club Puebla por 5-0 que buscaron quién se las pagara, después de la dolorsa derrota que sufrieron 4-1 frente a Club Tigres UANL.

A continuación, te dejamos con los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco para este penúltimo compromiso previo a la Liguilla.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Necaxa

Omar Govea podría reaparecer hasta la Liguilla para no acelerar su recuperación | Jam Media/GettyImages

El Rebaño Sagrado ha trabajado muy bien el tema físico a lo largo del semestre tomando en cuenta que han sido base de la selección mexicana y que son líderes gracias a su gran esfuerzo físico, en la recta final de la fase regular no están batallando con elementos lesionados en gran cantidad salvo casos específicos.

Los jugadores que recientemente están fuera de circulación por lesiones musculares son: Omar Govea y Ángel Sepúlveda, afortunadamente para el equipo han sido lesiones fuera de gravedad.

“Respecto a los lesionados van bien. Richy posiblemente lo recuperemos para el siguiente partido. Hay que ver a Omar si llega, no queremos correr riesgo tampoco. Y Sepu tiene ahí una sobrecarga en el aductor que veremos si llega también para el próximo partido o ya directamente queda descartado y puede estar en el último partido del campeonato”, dijo Milito en sus última conferencia de prensa.

Omar Govea podría estar fuera de las canchas durante una semana más, se espera que pueda estar listo para el cierre de la temporada regular en el último partido para no arriesgarlo.

En el caso de Ángel Sepúlveda dependerá su físico a mitad de semana, si no lo esperarán hsta la última jornada para no correr riesgo de una recaída.

Además, no tendrían prisa en apresurar sus respectivas recuperaciones y esperar a la Liguilla para que estén en óptimas condiciones, pero eso ya será decisión del cuerpo técnico dependiendo de cada elemento.

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Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Necaxa

Luis Romo tiene cuatro tarjetas amarillas | Simon Barber/GettyImages

El conjunto tapatío no presenta a ningún jugador que se ausentará este juego ante el conjunto hidrocálido debido a alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones.

El único condicionado que tienen actualmente es Luis Romo que tiene cuatro tarjetas amarillas y en caso de recibir algún cartón preventivo en las últimas dos jornadas de la fase regular se perderá un partido por acumulación de cinco tarjetas amarillas.

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