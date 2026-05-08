Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Tigres

Este fin de semana concluye la serie de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el Club Deportivo Guadalajara cierra la llave en casa ante Club Tigres UANL.

El encuentro de ida terminó a favor del conjunto de San Nicolás de los Garza por 3-1, por lo que tienen ventaja para avanzar a la siguiente ronda y el Rebaño Sagrado tiene que ganar por al menos dos goles de diferencia para avanzar a las semifinales.

Una situación que afecta mucho al equipo de Gabriel Milito es la ausencia de hasta cinco elementos titulares por llamados a la selección mexicana y que no podrá disponer de ellos el resto de la Liguilla.

Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, la mitad de sus titulares están en concentración rumbo al Mundial 2026, y son baja para este partido.

A continuación, te damos a conocer a los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Tigres UANL

Daniel Aguirre estaría fuera hasta una hipotética final | Simon Barber/GettyImages

Daniel Aguirre estará fuera de actividad en la serie ante Tigres por lesión, sumándose a las bajas del equipo de los elementos que concentraron con la selección mexicana.

El mediocampista estará fuera de actividad durante aproximadamente tres semanas luego de confirmarse que sufrió un desgarro muscular. De momento, esta sería la única baja por lesión para el juego de vuelta en El Rebaño.

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Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Tigres UANL

Gabriel Milito no tendrá jugadores suspendidos | Azael Rodriguez/GettyImages

El conjunto tapatío no presenta a ningún jugador que se ausentará este compromiso ante el conjunto felino debido a alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones.

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