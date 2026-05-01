Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Atlas

Comienza la Liguilla del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el encuentro de ida de los cuartos de final entre Atlas FC y Club de Fútbol Cruz Azul se celebrará en el Estadio Jalisco este sábado 2 de mayo a las 23:15 horas (Estados Unidos) y 21:15 horas (México).

Los rojinegros llegan ubicados en la sexta posición de la clasificación general con 26 unidades. Por su cuenta, el conjunto celeste se quedó en el tercer lugar con 33 puntos y volvieron a la senda del triunfo bajo las órdenes de Joel Huiqui, luego de no ganar desde la Fecha 10.

De esa manera, les compartimos los jugadores lesionados y sancionados del conjunto celeste para este compromiso.

Tomando en cuenta que el mediocampista defensivo Erik Lira no podrá ser considerado debido a que fue convocado por Javier Aguirre a la selección mexicana para disputar el Mundial 2026.

Lesionados del Cruz Azul para enfrentarse a Atlas

Jesús Orozco sigue en recuperación | Jam Media/GettyImages

El cuerpo técnico cementero contará prácticamente con toda su plantilla a excepción del defensa central Jesús Orozco Chiquete.

El jugador ha estado realizando algunos trabajos físicos en las instalaciones de La Noria, pero la realidad es que aún le quedan varias semanas de recuperación, el tratamiento apenas va cerca de la mitad del camino. Y se prevé que pueda volver a la actividad después del mes de agosto.

Nicolás Ibáñez sigue en recuperación | Jam Media/GettyImages

Por si fuera poco, en el caso del delantero argentino Nicolás Ibáñez, el cuerpo médico de la institución celeste pudo determinar que la lesión del jugador fue una ruptura muscular en el gastrocnemio y sóleo de la pierna derecha. Por lo que su alta médica dependerá de la evolución que presente en las siguientes etapas de recuperación.

Su lesión fue en la Jornada 14 frente al América y desde entonces se estimaron alrededor de mínimo tres semanas de recuperación. Por lo que podría volver a principios o mediados de mayo.

Por otra parte, hay que mencionar que Gabriel Fernández se encuentra en duda debido a que en el último compromiso presentó molestias físicas, sin embargo, habrá que esperar hasta el último momento si es que podrá jugar de inicio o comenzara en la banca o más grave aún si optan por dejarlo fuera acción para prevenir cualquier otra lesión de mayor gravedad.

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Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse a Atlas

Gonzalo Piovi viene de cumplir un juego de sanción | Jam Media/GettyImages

El cuadro dirigido por Joel Huiqui no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro fronterizo por motivos de sanción.

De hecho, recupera a Gonzalo Piovi quien cumplió su sanción de un partido, luego de acumular cinco tarjetas amarillas en la última fecha de fase regular.

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