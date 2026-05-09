Lesionados y suspendidos de América para enfrentarse a Pumas UNAM
La edición del Clásico Capitalino entre el Club Universidad Nacional y Club América en la Liguilla no está quedando a deber y es que tuvimos un juegazo en la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con un empate a tres anotaciones en el 'Coloso de Santa Úrsula'.
El segundo episodio será este domingo 10 de mayo a las 21:15 horas (Estados Unidos) y 19:15 horas (México) desde el Estadio Universitario.
A continuación, los dejamos con la información de los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto azulcrema para este partido en Ciudad Universitaria.
Hay que recordar que, el cuadro azulcrema ya tiene una baja titular para toda la Liguilla en la defensa, debido a que Javier Aguirre convocó a Israel Reyes a la Copa del Mundo 2026.
Lesionados del América para enfrentarse a Pumas UNAM
La lesión del portero tricampeón del equipo, Luis Ángel Malagón va para largo luego de que se rompió el tendón de Aquiles en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 frente al Philadelphia Union y por esa razón, se perderá la Copa del Mundo 2026. Aunque ys se encuentra en rehabilitación, posiblemente lo veamos de vuelta en las canchas hasta el próximo año.
También el atacante chileno, Víctor Dávila, salió lesionado del partido ante FC Juárez en la Jornada 9 después de una jugada donde sin intervención de otro jugador terminó con la pierna atorada en el césped y la rodilla derecha perdió su posición natural.
El sudamericano tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará ocho meses fuera tras la lesión de rodilla sufrida a principios de marzo.
José Zúñiga sufrió una fractura de la clavícula izquierda durante un entrenamiento, producto de un choque accidental. La lesión obligó a una intervención quirúrgica inmediata y este tipo de lesiones requiere entre seis y doce semanas de rehabilitación.
El defensa central Sebastián Cáceres tuvo una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular, luego de haber recibido el tratamiento médico de tres especialidades, por lo que es prácticamente un hecho que se perdería el encuentro de vuelta en Ciudad Universitaria dada que su recuperación será de acuerdo a su evolución.
Cristian Borja tuvo que dejar la cancha en el duelo de ida de los cuartos de final del Clausura 2026, tras ser el más afectado en un choque entre Rodrigo Dourado, Rodrigo López y él, en donde el futbolista de Pumas cae accidentalmente en la rodilla derecha del defensa cafetalero provocando una lesión en el ligamento colateral medial que lo alejará de las canchas como mínimo de 3 a 4 semanas, por lo que se acabó el torneo para él.
Jugador
Lesión
Estado
Posible regreso
Luis Ángel Malagón
Talón de Aquiles
Recuperación
9 a 10 meses
Víctor Dávila
Ligamento cruzado anterior de la rodilla
Recuperación
7 a 9 meses
José Zúñiga
Fractura de la clavícula izquierda
Recuperación
6 a 12 semanas
Sebastián Cáceres
Conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular
Recuperación
Depende de su evolución
Cristian Borja
Ligamento colateral medial de rodilla
Recuperación
3 a 4 semanas
Suspendidos del América para enfrentarse a Pumas UNAM
El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá el encuentro de vuelta por motivos de suspensión.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.