Lesionados y suspendidos de América para enfrentarse a Pumas UNAM

La edición del Clásico Capitalino entre el Club Universidad Nacional y Club América en la Liguilla no está quedando a deber y es que tuvimos un juegazo en la ida de los cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX con un empate a tres anotaciones en el 'Coloso de Santa Úrsula'.

El segundo episodio será este domingo 10 de mayo a las 21:15 horas (Estados Unidos) y 19:15 horas (México) desde el Estadio Universitario.

A continuación, los dejamos con la información de los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto azulcrema para este partido en Ciudad Universitaria.

Hay que recordar que, el cuadro azulcrema ya tiene una baja titular para toda la Liguilla en la defensa, debido a que Javier Aguirre convocó a Israel Reyes a la Copa del Mundo 2026.

Lesionados del América para enfrentarse a Pumas UNAM

Continúa la rehabilitación de Luis Ángel Malagón en Coapa



Ya haciendo ejercicios de equilibrio con el balón y fuerza pic.twitter.com/bQhh6oPZ1I — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) May 1, 2026

La lesión del portero tricampeón del equipo, Luis Ángel Malagón va para largo luego de que se rompió el tendón de Aquiles en la ida de los octavos de final de la Concachampions 2026 frente al Philadelphia Union y por esa razón, se perderá la Copa del Mundo 2026. Aunque ys se encuentra en rehabilitación, posiblemente lo veamos de vuelta en las canchas hasta el próximo año.

Víctor Dávila ya de lleno en su rehabilitación



Etapa inicial que siempre es difícil y extenuante pic.twitter.com/1ZX7A1TVXs — Jonatan Peña (@Jonatan_Pena) March 15, 2026

También el atacante chileno, Víctor Dávila, salió lesionado del partido ante FC Juárez en la Jornada 9 después de una jugada donde sin intervención de otro jugador terminó con la pierna atorada en el césped y la rodilla derecha perdió su posición natural.

El sudamericano tuvo una ruptura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha y estará ocho meses fuera tras la lesión de rodilla sufrida a principios de marzo.

AMÉRICA PIERDE A UN JUGADOR PARA LA LIGUILLA 😱🦅



⛔️🚑 José Raúl Zúñiga sufrió una terrible lesión en el entrenamiento: un choque le provocó una fractura de clavícula.



🚫 Así, el delantero no podrá disputar la fase eliminatoria con las Águilas y estará un largo período fuera… pic.twitter.com/QuOz1KnUkP — Olé USA 🇺🇸 MEX 🇲🇽 (@DiarioOleUSA) May 1, 2026

José Zúñiga sufrió una fractura de la clavícula izquierda durante un entrenamiento, producto de un choque accidental. La lesión obligó a una intervención quirúrgica inmediata y este tipo de lesiones requiere entre seis y doce semanas de rehabilitación.

Sebastián Cáceres, otro que deja el América vs Pumas ⚽🔥



Tras un acción con Angulo, el uruguayo debe abandonar el juego e incluso dejar el estadio para ser revisado por protocolo de conmoción



📹 @diego_sancho24 | @FannyHdz01#MasQueUnPartido por @Univision, TUDN y @VIX pic.twitter.com/4DUTukpGWO — TUDN USA (@TUDNUSA) May 4, 2026

El defensa central Sebastián Cáceres tuvo una conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular, luego de haber recibido el tratamiento médico de tres especialidades, por lo que es prácticamente un hecho que se perdería el encuentro de vuelta en Ciudad Universitaria dada que su recuperación será de acuerdo a su evolución.

¡SE PIERDE LA TEMPORADA! ❌🤕⚽



El Club América confirmó a través de redes sociales el parte médico de Cristian Borja, donde confirman la lesión del ligamento colateral medial de la rodilla derecha pic.twitter.com/mucK8RI4Mu — Claro Sports (@ClaroSports) May 4, 2026

Cristian Borja tuvo que dejar la cancha en el duelo de ida de los cuartos de final del Clausura 2026, tras ser el más afectado en un choque entre Rodrigo Dourado, Rodrigo López y él, en donde el futbolista de Pumas cae accidentalmente en la rodilla derecha del defensa cafetalero provocando una lesión en el ligamento colateral medial que lo alejará de las canchas como mínimo de 3 a 4 semanas, por lo que se acabó el torneo para él.

Jugador Lesión Estado Posible regreso Luis Ángel Malagón Talón de Aquiles Recuperación 9 a 10 meses Víctor Dávila Ligamento cruzado anterior de la rodilla Recuperación 7 a 9 meses José Zúñiga Fractura de la clavícula izquierda Recuperación 6 a 12 semanas Sebastián Cáceres Conmoción y fractura del arco cigomático y trauma ocular Recuperación Depende de su evolución Cristian Borja Ligamento colateral medial de rodilla Recuperación 3 a 4 semanas

Suspendidos del América para enfrentarse a Pumas UNAM

André Jardine no tendrá sancionados para la vuelta | Rodrigo Oropeza/GettyImages

El conjunto entrenado por André Jardine no tendrá a ningún jugador que se perderá el encuentro de vuelta por motivos de suspensión.