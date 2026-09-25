Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentar a Querétaro

Este sábado 26 de septiembre, el Estadio Akron abre sus puertas para recibir el encuentro entre Chivas y Querétaro, correspondiente a la Jornada 10 del Torneo Apertura 2026, de la Liga MX.

El Guadalajara se encuentra en la segunda posición de la tabla con 18 puntos y de sacar un triunfo, sumado a una combinación que le beneficie, podría hacerse con el liderato, el cual ostenta Toluca con 19 unidades. Por otro lado, Gallo Blancos también ha tenido un buen campeonato, ya que está en el quinto escalón con 14 puntos, demostrando que haber apostado por la continuidad del estratrega chileno Esteban González fue lo correcto.



Lamentablemente para el Rebaño Sagrado, una vez más llegará diezmado al cotejo, pero no sólo por el tema de las lesiones sino también por la selección nacional, que volvió a tomar al club tapatío como base, aunque afortunadamente, no todos los convocados han acudido al mismo tiempo al campamento, pues algunos sí estarán presentes en este partido. Raúl Rangel y Roberto Alvarado fueron convocados por Rafael Márquez y del mismo modo, Sebastián Liceaga y Samir Inda fueron llamados por la sub-20. Y aunque Hugo Camberos, Diego Campillo, Luis Romo y Santi Sandoval también aparecieron en el llamado del Tricolor, ellos se unirán a la concentración hasta después.

¿Qué jugadores tiene lesionados Chivas?

Richard Ledezma | Manuel Velasquez/GettyImages

José Castillo, Miguel Tapias y Miguel Gómez continúan con su proceso de recuperación tras haber presentado molestias musculares, por lo que una vez más estarían fuera, pero se menciona que el primero podría ser opción para el cuerpo técnico y reaparecer dependiendo su evolución.



Bryan González es duda, pero lo más viable es que quede fuera para no arriesgarlo. El Cotorro fue titular la fecha pasada contra América en el Clásico Nacional, marcó un gol, pero salió lesionado de la rodilla y se está en espera de conocer los resultados de sus estudios.



Asimismo, Richard Ledezma, quien también fue titular en el Clásico, presentó molestias relacionadas con una lesión en los meniscos de la rodilla derecha. Su participación está puesta en duda.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Chivas?

El técnico argentino Gabriel Milito no tiene castigados, incluso el timonel puede estar tranquilo porque no hay nadie que corra riesgo de perderse un partido por acumulación de tarjetas. Apenas hay jugadores con un cartón preventivo como Ricardo Marín, Diego Campillo y Hugo Camberos.

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