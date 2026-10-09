Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Atlas

Tras la actividad de la Fecha FIFA, el Club Deportivo Guadalajara se medirá al Atlas FC en la correspondiente Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX.

El Rebaño Sagrado llega tras caer la jornada pasada ante Gallos Blancos en casa por 0-2. Por su parte, los rojinegros perdieron 2-3 ante el cuadro tijuanense en casa.

De esa manera, los dejamos con los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco para el Clásico Tapatío.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Atlas

La selección mexicana a cargo de Rafael Márquez requirió de seis elementos del Rebaño Sagrado para la Fecha FIFA en donde se disputaron cuatro partidos: Raúl Rangel, Diego Campillo, Luis Romo, Hugo Camberos, Santiago Sandoval y Roberto Alvarado.

¡UNA BAJA MÁS EN SELECCIÓN NACIONAL! 🤕



Otro lesionado en Fecha FIFA... ahora es Luis Romo quien también causará baja y regresará con Chivas por molestias en la pierna izquierda. pic.twitter.com/l0UT1ylnaj — ESPN.com.mx (@ESPNmx) October 5, 2026

De estos jugadores Luis Romo salió lesionado y no jugaría. Todo dependerá del grado de lesión será la que indique cuanto tiempo le tomará volver a las canchas; si es una sobre carga, una rotura parcial o total, que, en el mejor de los escenarios, por lo menos serán 10 días fuera.

En un dado caso de novedad aparecería el nombre de Luis Gabriel Rey como tercer central por izquierda, ya que José Castillo, Miguel Gómez y Miguel Tapias aún están en rehabilitación.

Bryan González debido a una lesión muscular que sufrió en el Clásico Nacional del Apertura 2026 se mantendría fuera de circulación.

Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Atlas

Omar Govea cumplirá un juego de suspensión | Simon Barber/GettyImages

Milito sigue sin conocer lo que es jugar un partido con plantel completo, ya sea por lesión, suspensión o convocatorias, ha tenido que adaptarse a los constantes cambios.

Otra baja con la que contara el Rebaño Sagrado para el fin de semana, es la de Omar Govea debido a la expulsión que sufrió en el final del partido ante el conjunto queretano en la Jornada 10.

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