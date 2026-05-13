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Sports Illustrated

Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse a Cruz Azul

El Rebaño Sagrado salió con saldo blanco de la serie ante Tigres UANL
Benjamín Guerra|
Los lesionados y suspendidos de Chivas
Los lesionados y suspendidos de Chivas | Simon Barber/GettyImages

Finalizó una espectacular serie de cuartos de final del Torneo Clausura 2026 de la Liga MX y el Club de Fútbol Cruz Azul se cruzará con el Club Deportivo Guadalajara en la ronda de semifinales y el primer capítulo será este miércoles 13 de mayo en el Estadio Banorte.

El conjunto celeste se despachó al acérrimo rival del cuadro rojiblanco, al vencer 4-2 en el global a los Zorros. Mientras que, el chiverío hizo lo propio al eliminar al conjunto de San Nicolás de los Garza por 3-3 en el global y avanzaron por criterio de mejor posición en la tabla general.

Para buena fortuna del equipo tapatío, no sufrieron estragos tras la serie de cuartos de final y la plantilla está intacta previo a las bajas ya conocidas.

Y es que hay que recordar que una situación que afecta mucho al equipo de Gabriel Milito es la ausencia de hasta cinco elementos titulares por su concentración con la selección mexicana en el CAR, por lo que quedaron fuera del resto de la Liguilla.

Raúl Rangel, Luis Romo, Brian Gutiérrez, Roberto Alvarado y Armando González, la mitad de sus titulares están en concentración rumbo al Mundial 2026.

De esa manera, hacemos mención de los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco en la semifinal de ida frente a la Máquina Celeste.

Lesionados de Chivas para enfrentarse a Cruz Azul

Gabriel Milito, Daniel Aguirre
Daniel Aguirre aún no se recupera de su lesión | Simon Barber/GettyImages

El plurifuncional defensor central Daniel Aguirre estuvo fuera de actividad en la serie ante Club Tigres UANL por lesión, sumándose a las bajas del equipo junto a los elementos que se concentran con la selección mexicana con miras al Mundial 2026.

Hay que recordar que, el jugador sufrió una lesión muscular sobre el final del encuentro correspondiente a la Jornada 17 frente a Club Tijuana.

El pronóstico de recuperación fue de aproximadamente tres semanas luego de confirmarse que sufrió un desgarro muscular.

Sin embargo, de acuerdo con el periodista Alex Ramírez, Daniel Aguirre no ha logrado reincorporarse al parejo del grupo y está descartado para disputar el partido de ida frente a Cruz Azul y todo apunta a que tampoco estaría listo para el compromiso de vuelta.

Jugador

Lesión

Estado

Fecha estimada de regreso

Daniel Aguirre

Desgarro muscular

Descartado

Mediados o finales de mayo

Suspendidos del Chivas para enfrentarse a Cruz Azul

Gabriel Milito
Gabriel Milito no tendrá sancionados | Simon Barber/GettyImages

Después de la serie frente al Club Tigres UANL, el Rebaño Sagrado no presenta a ningún jugador que se ausentará este compromiso ante el conjunto celeste debido a alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones.

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Published | Modified
Benjamín Guerra
BENJAMÍN GUERRA

Licenciado en Ciencias de la Comunicación, apasionado por el periodismo y análisis deportivo. Más de 10 años colaborando en los medios digitales.

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