Lesionados y suspendidos de Chivas para enfrentarse al Atlético de San Luis

Después de su empate a una anotación frente a Club Pachuca el pasado fin de semana el Club Deportivo Guadalajara mantiene una inercia positiva de cinco partidos sin conocer la derrota y esta Jornada 7 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX visitará al Atlético de San Luis en el Estadio Libertad Financiera.

El conjunto potosino viene de sorprender a Rayados el pasado fin de semana y lo derrotó 1-3 con lo que se colocó en la décimo tercera posición. Mientras que, el Rebaño Sagrado igualó a un tanto con los Tuzos y son quintos de la clasificación en el certamen.

De esa manera, les contamos a los jugadores lesionados y suspendidos del conjunto rojiblanco en su visita a la ciudad potosina.

Lesionados de Chivas para enfrentarse al Atlético de San Luis

¡LEDEZMA REGRESA CON GUADALAJARA! 🤩🐐



Richard Ledezma volverá con el cuadro de las Chivas después de estar ausente en el duelo ante Xolos; los jugadores descartados son el Cotorro González, Daniel Aguirre y José Castillo.



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El pasado fin de semana ante el cuadro potosino se pudo ver que Richard Ledezma ya está disponible después de superar las molestias que le impidieron jugar contra Xolos, a pesar de que no fue titular ingresó en la partir complementaria.

Mientras que, José Castillo, Daniel Aguirre y Bryan González continúan fuera de circulación debido a sus respectivas lesiones musculares y siguen trabajando en su recuperación, será cuestión de esperar a las horas previas al juego si alguno de ellos estará en condiciones de regresar a la actividad.

Suspendidos del Chivas para enfrentarse al Atlético de San Luis

Gabriel Milito tendrá equipo sin sancionados | Manuel Guadarrama/GettyImages

Tras el enfrentamiento ante Club Pachuca en la Jornada 6, el conjunto rojiblanco no presenta a ningún jugador que se ausentará este compromiso ante el cuadro potosino debido a alguna suspensión por acumulación de tarjetas amarillas o expulsiones.

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