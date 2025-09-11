Lesionados y suspendidos de Chivas vs América en la Jornada 8 del Apertura 2025

La Jornada 8 del Apertura 2025 de la Liga MX se engalanará con el Clásico Nacional entre el Club América y las Chivas de Guadalajara, partido en el que se medirán dos equipos con realidades abismalmente opuestas en la actualidad, pero con la misma convicción de siempre de hacerle daño al acérrimo rival.

Este partido que tendrá como sede el Estadio Ciudad de los Deportes, se llevará a cabo este sábado 13 de septiembre y ahí el sublíder buscará hacerle daño al antepenúltimo lugar de la clasificación, tal y como lo ha hecho en los pasados tres partidos como local en el balompié azteca.

De hecho los de Coapa han tenido una hegemonía sobre los tapatíos en los últimos años y es que en los últimos cinco partidos las Águilas tienen cuatro triunfos por solo uno del chiverío, además de tener en su favor nueve goles por solo cuatro del conjunto rojiblanco.

Lesionados y suspendidos de Chivas de Guadalajara para la Jornada 8 del Apertura 2025

El Rebaño Sagrado de Gabriel Milito se ha caracterizado por ser un equipo que disputa la pelota con mucha limpieza y es por eso que hasta el momento han obtenido únicamente 15 tarjetas amarilas y una roja en lo que va del campeonato regular, por lo que llegarán a este duelo que divide a México bien en ese rubro.

Pero la parte que sí se ha visto afectada es la física, ya que hombres como José Castillo, Daniel Aguirre, Omar Govea, Alan Pulido y Richard Ledezma se encuentran en recuperación, así como es el caso de Luis Romo que no viajó a Estados Unidos para el amistoso frente a León, por lo que habrá que ver si logra recuperarse.

Con el objetivo de que llegue en óptimas condiciones al duelo ante América, se decidió que Luis Romo no viajara para dosificar su trabajo ante la carga de partidos acumulada. Comunicación Chivas

