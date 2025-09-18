Lesionados y suspendidos de Club América vs Monterrey en la Jornada 9 del Apertura 2025

Después de encarar el Clásico Nacional en el que cayeron frente a las Chivas de Guadalalajara, el Club América tiene otro duelo de alto impacto al visitar a los Rayados del Monterrey este sábado 20 de septiembre en el Estadio BBVA en partido perteneciente a la Jornada 9 del Apertura 2025 de la Liga MX.

Si bien la derrota frente al acérrimo rival no los hizo caer de zona alta de la clasificación, un descalabro frente a los regios podría hacerlos tambalear, ya que debajo se encuentran Toluca y Tigres, quienes de sumar de a tres lo superarían en unidades.

Las últimas visitas de los azulcremas a tierras norteñas no han sido nada sencillas, en sus últimos cinco encuentros solo han podido sacar una victoria tres goles por cero en el Apertura 2023, de ahí han sido tres triunfos de la Pandilla y un empate más a cuestas.

Lesionados y suspendidos de Club América para la Jornada 9 del Apertura 2025

El fin de semana pasado las Águilas disputaron el Clásico Nacional frente al Rebaño Sagrado en el que cayeron dos goles por uno, encuentro en el cual se gestó una bronca entre varios jugadores de ambas instituciones y en el que hubo un expulsado.

La bronca al final del partido entre jugadores en el Clásico América vs Guadalajara.



Chivas le rompió el invicto a las Águilas. pic.twitter.com/VerLveUIUR — León Lecanda 🦁 (@Leonlec) September 14, 2025

Marcos De Seixas, preparador físico de los azulcremas, vio una tarjeta roja después de entrar al campo, situación que está prohibida, y propinar algunas agresiones a jugadores de la escuadra rival, fuera de ahí Erick Sánchez, quien inició la discusión, se fue únicamente amonestado, por lo que tendrán plantel completo frente a los Rayados.

