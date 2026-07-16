Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentar al San Luis

Tras un tiempo ausente, Cruz Azul vuelve al ruedo para debutar en el Torneo Apertura 2026, de la Liga MX, esperando iniciar con el pie derecho la defensa de su corona. Su primer contrincante será el San Luis en el Estadio Libertad Financiera, este viernes 17 de julio.

PRÓXIMO PARTIDO.

🆚 San Luis.

📆 Viernes 17 de julio.

⏰ 19:00 pic.twitter.com/EtWOS1IwdF — CRUZ AZUL (@CruzAzul) July 13, 2026

El ánimo en el conjunto cementero es alto, ya que prácticamente es la misma plantilla que acaba de ser campeona hace poco más de un mes. Sumado a ello, se renovó al técnico Joel Huiqui, quien contra todo pronóstico logró llevar al equipo a la conquista de la décima estrella, a pesar de haber tomado las riendas a una jornada de arrancar la Liguilla en lugar del argentino Nicolás Larcamón.



Se hablaba de la supuesta baja del delantero uruguayo Gabriel ‘Toro’ Fernández, sin embargo, se mantiene en la nave, mismo caso que el defensa argentino Gonzalo Piovi, del cual se hablaba que podría ser buscado una vez más. Al mismo tiempo, las ofertas desde Europa por el capitán Erik Lira siguen sin llegar, así que está más que concentrado para darle más alegrías a los seguidores del club.



Y aunque no se ha hecho oficial, Cruz Azul tiene dos rostros nuevos en sus filas, tanto que hasta jugaron el partido de pretemporada contra el Comunicaciones de Guatemala. Se trata del defensa Alan Montes, hermano del seleccionado nacional César Montes, y el delantero Juan Calero, hijo del finado arquero colombiano Miguel Calero, figura histórica del Pachuca. El resultado fue un aplastante marcador de 6-0, con dobletes del nigeriano Christian Ebere y Luka Romero, así como un tanto de Charly Rodríguez y un autogol.

¿Qué jugadores tiene lesionados Cruz Azul?

Una de las grandes bajas para el campeonato es Amaury García, que tuvo una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha durante un entrenamiento y se perderá el torneo. Debido al tipo de lesión, el extremo derecho estará fuera de acción entre seis y nueve meses, dependiendo todo de su evolución. Fuera de ello, todos están en óptimas condiciones para poder ser parte del compromiso.

¿Qué jugadores tiene suspendidos Cruz Azul?

Afortunadamente para Joel Huiqui, ninguno está castigado, así que podrá armar su plan de trabajo sin ningún problema.

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