Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Inter Miami

El Club de Fútbol Cruz Azul ha salido del hoyo que estuvo durante varias jornadas y llegará a la final de la Campeones Cup en buena forma tras tres partidos en fila con victorias y más con el ánimo a tope tras golear a su acérrimo rival el Club América en el pasado Clásico Joven.

La cita será este miércoles 16 de septiembre a las 20:00 horas (Estados Unidos) y 18:00 horas (México).

El conjunto de La Noria registra tres triunfos de manera consecutiva ante Club Necaxa (1-3), Santos Laguna (1-0) y Club América (4-3) en el torneo doméstico y son cuarto lugar de la clasificación general con 15 puntos tras ocho fechas.

Inter Miami 🇺🇸 Vs Cruz Azul🇲🇽

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Tigres UANL 🏆2

Columbus Crew 🏆1

Club América 🏆1

Atlanta United 🏆1

New York… pic.twitter.com/g9hXVI1Hqk — CNF Sports (@CNFconcacaf) July 26, 2026

De esa manera, los dejamos con la información sobre los jugadores lesionados y suspendidos del cuadro cementero.

Lesionados de Cruz Azul para enfrentarse a Inter Miami

Los jugadores que se encuentran descartados para el duelo ante el Inter Miami son:

El delantero juvenil mexicano Mateo Levy ha sido operado a principios de septiembre tras una lesión meniscal en la rodilla derecha; su reaparición se estima para principios de noviembre de 2026.

El extremo juvenil mexicano Amaury Morales es una baja prolongada por una rotura de ligamentos cruzados y se espera su retorno al terreno de juego hasta principios del 2027.

Para buena fortuna del cuadro celeste ha recuperado a dos titulares y el pasado fin de semana regresaron a la actividad como suplentes: Carlos Rotondi, quien no jugaba desde finales de julio debido a una lesión muscular y fascitis plantar, ingresó de cambio al 67 ante el Ave.

Además de el defensor argentino Gonzalo Piovi que también ingresó de cambio ante las Águilas tras superar una lesión en el isquiotibial derecho al minuto 75.

Suspendidos del Cruz Azul para enfrentarse a Inter Miami

Joel Huiqui tendrá equipo sin suspendidos | Hector Vivas/GettyImages

El equipo de Joel Huiqui no presentó a ningún futbolista sancionado para afrontar la Campeones Cup.

Por ende, tendrá a disposición toda la plantilla salvo las excepciones de los lesionados.

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