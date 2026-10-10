Lesionados y suspendidos de Cruz Azul para enfrentarse a Pumas

Este fin de semana tras la Fecha FIFA para cerrar la Jornada 11 del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX se medirán el Club Universidad Nacional ante el Club de Fútbol Cruz Azul.

La Máquina Celeste es séptimo lugar con 16 unidades; mientras que, el conjunto felino es doceavo con 12 puntos, los dos quieren afianzarse entre los ocho mejores rumbo a la 'Fiesta Grande'.

El compromiso será este domingo 11 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

El conjunto del Pedregal viene de una dura derrota 2-3 frente al Atlético de San Luis en casa, mientras que, el cuadro celeste rescató un punto al igualar 3-3 en la Fecha 10 al Toluca.

A continuación, los dejamos con la información acerca de los jugadores lesionados y suspendidos del equipo cementero.

Los lesionados de Cruz Azul

José Paradela se lesionó ante Los Angeles Galaxy | Liza Rosales/ISI Photos/GettyImages

Los jugadores que se encuentran descartados para el juego ante al conjunto universitario son:

Amaury Morales sufrió una rotura de ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha, por lo que estará fuera lo que resta del torneo.

Por su cuenta, Mateo Levy presentó una lesión meniscal en la rodilla derecha y fue operado a inicios de septiembre. Cristian Jiménez está en recuperación tras ser operado.

La lesión de José Paradela en el amistoso ante LA Galaxy es muscular y todo indica que se habría tratado de un tirón. Por ahora no existe un diagnóstico definitivo ni se conoce el grado de la lesión, por lo que será importante esperar a la evaluación y en caso de generar duda, seguramente no lo arriesgarán.

Además, Carlos Rotondi podría estar de regreso, dependiendo de sus condiciones físicas. Al igual que Amaury García.

Suspendidos del Cruz Azul

Joel Huiqui no tendrá jugadores suspendidos | Hector Vivas/GettyImages

El conjunto de Joel Huiqui no cuenta con elementos suspendidos por suspensiones.

Sin embargo, tuvo otras ausencias por la Fecha FIFA y perdió a varios elementos que fueron requeridos por sus respectivas selecciones como: Kevin Mier, Jeremy Márquez, Erik Lira. Pero están de vuelta para el compromiso en el campeonato mexicano.