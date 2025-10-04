Chivas viene de conseguir un triunfo importante por 2-0 en su visita al Puebla, un resultado que brinda confianza de cara a su próximo compromiso; sin embargo, no todas son buenas noticias para el entrenador Gabriel Milito, ya que la extensa lista de lesionados del equipo sumó un nuevo integrante.

La alta exigencia física del nuevo cuerpo técnico ha mantenido una tendencia que persigue al club en los últimos torneos: las constantes bajas, en su mayoría musculares.

Frente a Puebla, Bryan González, quien había sido la figura de la noche con un golazo, tuvo que abandonar el campo en el segundo tiempo tras doblarse el tobillo solo, convirtiéndose en el séptimo futbolista en la enfermería del Rebaño Sagrado.

FBL-MEX-GUADALAJARA-TIGRES | ULISES RUIZ/GettyImages

Jugadores lesionados de Chivas para el partido vs Pumas

Para el crucial encuentro del próximo domingo contra Pumas, el Guadalajara tendrá un número considerable de ausencias. De los siete jugadores afectados, solo uno parece tener su participación descartada para el resto del Apertura 2025.

Bryan González (Esguince): El MVP del último partido se lesionó el tobillo y se une a la lista de bajas.

(Esguince): El MVP del último partido se lesionó el tobillo y se une a la lista de bajas. Roberto Alvarado (Esguince): El "Piojo" sigue en recuperación por un esguince que lo afecta desde el 16 de septiembre.

(Esguince): El "Piojo" sigue en recuperación por un esguince que lo afecta desde el 16 de septiembre. Alan Mozo (Meniscos): Fue sometido a una operación en la rodilla y trabaja en su rehabilitación desde comienzos del mes.

(Meniscos): Fue sometido a una operación en la rodilla y trabaja en su rehabilitación desde comienzos del mes. Érick Gutiérrez (Muscular): Su ausencia en las últimas convocatorias se debe a una lesión muscular.

(Muscular): Su ausencia en las últimas convocatorias se debe a una lesión muscular. Daniel Aguirre (Muscular): Al igual que Gutiérrez, una dolencia muscular lo mantiene al margen.

(Muscular): Al igual que Gutiérrez, una dolencia muscular lo mantiene al margen. Javier ‘Chicharito’ Hernández (Contusión): Se recupera de un fuerte golpe sufrido en el partido contra Toluca.

(Contusión): Se recupera de un fuerte golpe sufrido en el partido contra Toluca. Leonardo Sepúlveda (Tobillo): Es la baja más sensible. Fue operado del tobillo y es poco probable que vuelva a jugar en lo que resta del torneo.

Santos Laguna v Chivas - Torneo Apertura 2025 Liga MX | Manuel Guadarrama/GettyImages

Sin suspendidos para enfrentar a Pumas

En el aspecto disciplinario, el equipo tapatío no presenta problemas. No se reportan jugadores sancionados por acumulación de tarjetas o expulsiones, por lo que Gabriel Milito podrá contar con todos los elementos que no se encuentren lesionados.

El próximo partido de Chivas será el domingo 6 de octubre a las 19:00 horas (tiempo del Centro de México) contra Pumas, en un duelo correspondiente a la Jornada 12 del Apertura 2025.