Lesionados y suspendidos de Monterrey para enfrentarse a Toluca

El Club de Fútbol Monterrey visitará al Deportivo Toluca FC en la semifinal de vuelta del Torneo Apertura 2025 de la Liga MX, con la encomienda de mantener la ventaja de 1-0 que consiguieron en el 'Gigante de Acero' gracias a la anotación del atacante argentino naturalizado mexicano Germán Berterame al minuto 39 del primer lapso.

El cuadro escarlata por su parte espera impedirlo y querrá remontar el marcador global para tratar de seguir su camino a su segunda final del fútbol mexicano de manera consecutiva, tomando en cuenta que con empatar el marcador global les alcanza para avanzar por su ventaja de ser líderes de la clasificación general.

El encuentro será este sábado 6 de diciembre a las 20:00 horas (Estados Unidos), 19:00 horas (México) y 02:00 horas (España) desde el Estadio Nemesio Diez.

A continuación, les dejamos con los jugadores lesionados y sancionados del conjunto regiomontano para este partido.

Lesionados de Monterrey para enfrentarse al Toluca

Buenas noticias para el conjunto de la Pandilla y es que este jueves el argentino Lucas Ocampos comenzó con su preparación y es posible que sea elegible para el partido de vuelta en 'El Infierno'.

Recordemos que, el atacante sudamericano sufrió una fractura de radio en la muñeca derecha al atender una emergencia familiar.

Después del primer capítulo ante los Diablos Rojos, el reportero de TUDN, Vladimir García, reportó que el enganche español Sergio Canales salió del partido con molestias en la rodilla izquierda.

De igual manera, el 'Tecatito' Corona también salió con un golpe en la rodilla y es duda para el juego del sábado.

Suspendidos de Monterrey para enfrentarse a Toluca

Doménec Torrent no tendrá elementos sancionados | IMAGO

El conjunto entrenado por Doménec Torrent no tendrá a ningún jugador que se perderá este partido ante el cuadro azulcrema por motivos de sanción.

