Lesionados y suspendidos de Rayados de Monterrey vs América en la Jornada 9 del Apertura 2025

Monterrey y América se verán las caras en la jornada 9 del torneo Apertura 2025 de la Liga MX. Estas dos escuadras son de las favoritas para llevarse el título este semestre debido a la gran calidad de sus plantillas y la experiencia de sus cuerpos técnicos.

En sus 15 enfrentamientos más recientes en la Liga MX, estas dos escuadras están completamente igualadas. En este periplo, Rayados suma seis victorias, por seis del América y tres empates.

Monterrey v America - Torneo Clausura 2025 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Monterrey está teniendo una gran actuación en el Apertura 2025. El equipo dirigido por Domenec Torrent marcha en la primera posición de la tabla general con 21 en ocho jornadas, producto de siete victorias y solamente una derrota.

A continuación te contamos qué jugadores de Rayados no estarán disponibles para en enfrentamiento ante las Águilas, ya sea por sanción o lesión.

Lesionados y suspendidos de Rayados de Monterrey vs América

La buena noticia para Domenec Torrent es que podrá contar con prácticamente toda su plantilla para el choque ante el Club América.

Para este duelo, Rayados recuperará a Sergio Ramos, quien estuvo ausente para el partido de la jornada 8 ante el Querétaro por acumulación de tarjetas amarillas.

De acuerdo con los reportes más recientes, Anthony Martial, el fichaje estrella de Monterrey para esta temporada, podría debutar este fin de semana tras tener sus primeros entrenamientos con el club.

Monterrey Unveils Sergio Ramos As New Player | Azael Rodriguez/GettyImages

Otro elemento que podría tener minutos este fin de semana es Carlos Salcedo. El defensa central mexicano fichó con Rayados en enero de 2025, pero no pudo debutar con este equipo debido a que tuvo una rotura de ligamento cruzado en la rodilla derecha en su primer entrenamiento.

